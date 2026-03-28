Sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto: motivi, numeri e adesioni

Giornalisti e redazioni proclamano nuove giornate di sciopero per ottenere il rinnovo del contratto nazionale scaduto il 1° aprile 2016; la vertenza coinvolge Fnsi, Fieg, ordini regionali e associazioni di categoria

La categoria dei giornalisti è tornata a mobilitarsi per il rinnovo del contratto nazionale scaduto il 1° aprile 2016, con una nuova giornata di astensione convocata per venerdì 27 marzo 2026. Dopo la prima giornata del 28 novembre 2026, la Fnsi ha inserito questa data all’interno di un pacchetto di cinque giornate di protesta, di cui la terza è già fissata per il 16 aprile. La mobilitazione viene motivata dalla persistente assenza di aggiornamenti contrattuali, dall’aumento dei carichi di lavoro e dall’erosione dei salari a causa dell’inflazione, oltre che dalla diffusione di pratiche come le forfettizzazioni che riducono diritti e tutele.

Perché si sciopera: le richieste dei giornalisti

La Fnsi porta in piazza una richiesta chiara: un contratto rinnovato che garantisca retribuzioni adeguate, protezioni contro la precarietà e strumenti per tutelare l’indipendenza dell’informazione. Nel comunicato sindacale si sottolinea come il lavoro giornalistico sia messo a rischio da turni più intensi, dalla necessità di produrre contenuti su più piattaforme e dalla progressiva riduzione delle redazioni. Per i sindacati, riconoscere la dignità economica e professionale dei giornalisti non è un privilegio ma una condizione necessaria per preservare la qualità dell’informazione e, indirettamente, la tenuta della democrazia.

Le istanze operative e normative

Tra le richieste concrete figurano l’adeguamento delle tabelle retributive all’inflazione, misure contro le forfettizzazioni selvagge, regole chiare sull’utilizzo delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale, oltre a tutele per i contratti precari e norme che favoriscano il ricambio generazionale. Il sindacato chiede inoltre che il rinnovo affronti non solo aspetti economici ma anche organizzativi, per evitare che la qualità dell’informazione venga erosa da ritmi di lavoro insostenibili.

La posizione degli editori: investimenti e difficoltà del settore

La Federazione degli editori (Fieg) risponde accusando la Fnsi di aver rotto le trattative in un momento di difficoltà per l’industria editoriale. Gli editori ricordano che il settore ha visto calare le vendite e i ricavi: le copie medie giornaliere sono passate da circa 2.500.000 nel dicembre 2016 a poco più di 1.000.000 oggi, mentre i ricavi si sarebbero dimezzati nell’ultimo decennio. La Fieg sottolinea che, nonostante questo scenario, le aziende hanno messo risorse proprie per sostenere il pluralismo, investire sui prodotti e tutelare i posti di lavoro, evitando licenziamenti collettivi.

I numeri contestati e i finanziamenti

Nel contradditorio dei dati, la Fnsi afferma invece che gli editori hanno beneficiato di sostegni pubblici rilevanti: tra il 2026 e il 2026 sarebbero stati erogati circa 162 milioni di euro per le copie cartacee vendute e altri 66 milioni per 1.012 prepensionamenti; tra il 2026 e il 2026 gli editori avrebbero risparmiato circa 154 milioni sull’acquisto della carta e tra il 2026 e il 2026 riceveranno ulteriori 17,5 milioni per investimenti in tecnologie. La Fieg replica che i contributi per i prepensionamenti finanziano l’accesso alla pensione anticipata dei giornalisti e non rappresentano profitti per le aziende.

Adesioni, solidarietà e prospettive

Alla giornata di astensione del 27 marzo hanno aderito assemblee, comitati di redazione e ordini regionali: tra questi l’Ungp, i Cdr di Internazionale e de Il Dubbio, la redazione di Tg2000 e RadioInBlu2000, oltre all’agenzia Sir. Anche gli Ordini dei Giornalisti del Piemonte e della Liguria hanno espresso sostegno, mentre organizzazioni sindacali territoriali del Trentino hanno manifestato solidarietà ricordando il rischio che la scarsa regolazione delle nuove tecnologie renda il lavoro più vulnerabile. La Fnsi e le associazioni regionali hanno programmato una manifestazione nazionale per il 1° aprile a Torino, invitando anche i giornalisti pensionati a partecipare insieme alle strutture sindacali.

Verso un possibile confronto

La partita resta aperta: la Fnsi insiste sulla necessità di un confronto serio che parta dal riconoscimento della dignità del lavoro giornalistico, mentre la Fieg invoca la sostenibilità economica delle proposte avanzate e la necessità di affrontare la modernizzazione del contratto. Sullo sfondo restano le trasformazioni del mercato dell’informazione, la concorrenza dei contenuti gratuiti e la necessità di trovare soluzioni che tutelino occupazione, qualità del prodotto e sostenibilità economica.

La vertenza mette in evidenza un nodo cruciale: trovare un equilibrio tra tutele per i lavoratori e la capacità delle imprese di investire nell’innovazione. Fino a quando non si troverà un terreno comune, la mobilitazione e le giornate di sciopero rimarranno strumenti centrali per provare a cambiare lo stato delle cose nel settore dell’informazione.