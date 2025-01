La mobilitazione dei magistrati

Il 27 febbraio si preannuncia come una data cruciale per il sistema giudiziario italiano. I magistrati, riuniti sotto l’egida dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), hanno deciso di scendere in campo contro la riforma della giustizia proposta dal governo. Questa decisione è stata presa durante una riunione del Consiglio direttivo dell’ANM, tenutasi a Roma, dove è emersa la necessità di una mobilitazione forte e visibile per difendere l’indipendenza della magistratura e il diritto alla giustizia.

Le modalità della protesta

Durante le cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario, i magistrati indosseranno la toga e una coccarda tricolore, simbolo della loro protesta. Inoltre, hanno deciso di abbandonare l’aula in modo composto nel momento in cui il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, o un suo rappresentante prenderanno la parola. Questa azione è stata pensata per sottolineare il dissenso nei confronti delle riforme che, secondo i magistrati, potrebbero compromettere l’efficacia e l’indipendenza del sistema giudiziario.

Le ragioni del malcontento

Le riforme proposte dal governo sono state oggetto di accesi dibattiti. I magistrati temono che queste misure possano portare a una diminuzione della qualità della giustizia e a un aumento della pressione politica sulle decisioni giudiziarie. La protesta del 27 febbraio non è solo un atto simbolico, ma rappresenta anche un appello a tutti i cittadini affinché si uniscano nella difesa dei diritti e delle libertà fondamentali. La magistratura, secondo i rappresentanti dell’ANM, deve rimanere un baluardo contro ogni forma di ingerenza esterna.