Sciopero generale, il garante: "Ridotto a 4 ore per il trasporto passeggeri"

Nella giornata di ieri, la Commissione di Garanzia avrebbe trasmesso al governo la decisione in cui parla di un “fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati”, riducendo così lo sciopero per i lavoratori del trasporto passeggeri da 8 a 4 ore.

Sciopero generale del 29 novembre: per il trasporto passeggeri ridotte le ore da 8 a 4

Una misura che renderebbe difficile aderire allo sciopero e potrebbero ridursi così i numeri sulla partecipazione. Questo intervento è stato accolto con “soddisfazione” da parte del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che a questo punto potrebbe avere un motivo per imporre la precettazione, come si era già verificato l’anno scorso in occasione dello sciopero generale organizzato contro la manovra del governo Meloni.

Sciopero generale: il Garante aveva già chiesto di escludere il trasporto ferroviario dallo sciopero

Lo sciopero generale di tutti i settori, pubblici e privati, era stato proclamato dai segretari di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, per il 29 novembre. A distanza di pochi giorni, però, sarebbero stati organizzati altri scioperi generali ad opera dei sindacati di base, creando così una concentrazione in un lasso di tempo ravvicinato. Il Garante aveva già ordinato a Cgil e Uil di escludere il trasporto ferroviario dallo sciopero.