Il costo della bolletta della luce potrà scendere anche per i consumatori vulnerabili, ovvero gli over 75, i disabili e i fragili economici.

Novità importante contro il caro bollette, 11 milioni di consumatori potranno infatti beneficiare di uno sconto automatico pari a 113 euro all’anno sulla bolletta della luce. Ecco chi ne ha diritto e come fare per richiedere lo sconto.

Sconto 113 euro sulla bolletta della luce: chi ne ha diritto

Grande novità in arrivo, il costo della bolletta della luce potrà finalmente scendere anche per i consumatori vulnerabili, ovvero per gli over 75, i disabili e i fragili economici. L’Autorità Arera ha pubblicato le modalità per consentire il passaggio al Servizio Tutele Graduali (Stg) ai consumatori vulnerabili, sia per colore che sono nella Maggior Tutela, sia per coloro che sono nel Mercato Libero. Questi consumatori potranno beneficiare di uno sconto di 113 euro all’anno sulla bolletta della luce.

Sconto 113 euro sulla bolletta della luce: come ottenerlo

Riassumendo in breve, chi è nel Mercato Libero, e chi è nella Maggior Tutela, potrà accedere a questo nuovo servizio, allargando così il numero di utenti che potranno risparmiare sulla bolletta energetica. La misura, approvata lo scorso 16 gennaio 2025, punta a sostenere le fasce più deboli della popolazione (over 75, disabili e fragili economici). Entro il prossimo 30 giugno, i vulnerabili potranno quindi richiedere di accedere al Servizio Tutele Graduali (Stg) ma, prima verrà fatta la richiesta, prima avverrà il passaggio. Per accedere al servizio bisognerà inviare la richiesta all’operatore che gestisce il servizio. Entro il 20 febbraio 2025, gli esercenti del servizio Stg dovranno pubblicare le modalità e i canali sulla loro homepage, al fine di consentire ai clienti il passaggio al servizio. Gli over 75 dovranno inviare anche una copia della Carta Identità, mentre le altre categorie vulnerabili dovranno compilare anche un modulo specifico.