Le bollette stanno mettendo a dura prova gli italiani e in vista dell’inverno 2025 è importante avere qualche consiglio utile per riuscire a risparmiare. Installare una stufa a pellet potrebbe essere la soluzione giusta, ma è importante avere tutte le informazioni del caso.

Come risparmiare sulle bollette per l’inverno 2025: installare una stufa a pellet

Le bollette e gli aumenti stanno mettendo a dura prova gli italiani, che stanno affrontando tantissime spese con grande difficoltà. La scelta giusta potrebbe essere quella di installare una stufa a pellet. Abbiamo chiesto a Stufe a Pellet Italia , azienda leader in Italia specializzata proprio nella produzione e vendita di stufe a pellet, di darci qualche consiglio utile per riuscire a risparmiare, soprattutto in vista dell’inverno 2025. Sempre più italiani scelgono di comprare una stufa a pellet per riscaldare la propria casa in modo economico e sostenibile. Prima di tutto è importante sapere che tutte le biomasse agroforestali, tra cui la legna e il pellet, sono economicamente più convenienti dei combustibili non rinnovabili, ovvero gas metano, gasolio e GPL. Proprio per questo le persone hanno scelto di mettere da parte le caldaie a metano, le stufe a gas e i caminetti e le stufe a legna.

Il consumo di pellet dipende dalle ore di utilizzo, dalla grandezza della stufa e dalla qualità del materiale. È importante che il pellet sia di qualità e certificato, perché una tipologia scadente potrebbe danneggiare il funzionamento della stufa, dei tubi e della canna fumaria. È importante tenere conto che un sacchetto di pellet da 15 kg costa tra i 4,50 euro e i 6 euro e all’anno si stima un consumo tra i 350 e i 1000euro. Si può risparmiare tra il 10 e il 20% se si compra il pellet fuori stagione. Inoltre, si tratta di un materiale sostenibile e anche reperibile a lungo termine.

Stufa a pellet: quanto si risparmia?

Tutti coloro che hanno in mente di installare un riscaldamento domestico più economico e sostenibile stanno sicuramente valutando la possibilità di acquistare una stufa a pellet. Il risparmio con la stufa a pellet è dovuto al costo dell’energia primaria. L’Associazione Italiana Energie Agroforestali ha pubblicato un grafico in cui mostra che tutte le biomasse agroforestali, come la legna e il pellet, sono molto più convenienti rispetto ai combustibili non rinnovabili, come il gas metano e GPL, con una differenza davvero notevole. Bisogna anche sottolineare la sostenibilità del pellet nel corso del tempo. Nei grafici proposti da AIEL si nota che la possibilità di reperire o meno il combustibile influenza direttamente il suo prezzo, per cui viene mostrato che dal 2007 al 2016 l’andamento dei prezzi di legna e pellet è molto più stabile e meno incline a variazioni rispetto al gasolio.

Tenendo conto dell’evidente risparmio che si può ottenere, è il caso di capire anche le caratteristiche delle termostufe a pellet. Che differenza c’è tra le stufe a pellet ad aria e quelle idro?

Le prime sono un impianto di riscaldamento che genera calore attraverso la combustione del pellet, diffondendolo nell’ambiente in modo veloce e immediato grazie alla ventilazione frontale. Le secondo funzionano allo stesso modo, ma hanno una caratteristica in più, ovvero sono in grado di scaldare l’acqua dei radiatori, collegandosi all’impianto idraulico dell’abitazione.