Sconto del 50% sui voli per le festività natalizie in Sicilia

Un aiuto concreto per i viaggiatori

La Regione Siciliana ha deciso di intervenire in modo deciso per affrontare il problema del caro voli, specialmente in vista delle festività natalizie. Con un investimento di ulteriori 10 milioni di euro, il governo regionale ha annunciato uno sconto del 50% sui voli per chi parte o arriva in Sicilia. Questo provvedimento non si limita solo ai residenti, ma si estende anche ai siciliani che vivono fuori dall’isola per motivi di lavoro. L’obiettivo è chiaro: rendere più accessibili i viaggi verso e dalla Sicilia durante un periodo dell’anno particolarmente affollato e costoso.

Le parole del presidente Schifani

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso la sua soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di un intervento tempestivo. In un’intervista a Tgcom 24, Schifani ha dichiarato: “È evidente che si tratta di un provvedimento forte, tampone, che consentirà di non essere surclassati sulla logica del caro voli”. Tuttavia, ha anche evidenziato i limiti dei poteri regionali nel controllo dei prezzi dei voli, auspicando un intervento più robusto da parte del governo nazionale.

La necessità di un intervento nazionale

Schifani ha messo in luce la necessità di un provvedimento più forte, suggerendo che il governo nazionale dovrebbe studiare misure più rigorose per garantire la protezione dei consumatori. Ha fatto riferimento al decreto Urso, che permette all’Antitrust di intervenire in situazioni anomale, ma ha ribadito che servono poteri maggiori per affrontare il problema in modo efficace. “Ci ritroviamo, come ogni anno, dinanzi a uno scandalo”, ha concluso il presidente, evidenziando la necessità di un’azione coordinata per risolvere la questione del caro voli.