Scontro tra barche alla foce del Tago in Portogallo: due dispersi

Scontro tra due barche, ieri pomeriggio, in Portogallo, a Lisbona sulla foce del fiume Tago. Due dispersi e due feriti gravi.

Ieri pomeriggio, 6 gennaio 2025, c’è stato un grave incidente sulla foce del Tago, a Lisbona, in Portogallo. Due barche infatti si sono scontrate. L’impatto è avvenuto tra un catamarano che fa servizio passeggeri e una piccola imbarcazione con a bordo sei pescatori impegnati alla pesca di vongole. Al momento risultano due dispersi e due feriti gravi. Le capitanerie di bordo di Lisbona e di Cascais hanno già aperto le indagini per capire le cause dell’incidente.

Scontro tra barche alla foce del Tago in Portogallo: continuano le ricerche dei dispersi

Questa mattina, 7 gennaio, all’alba sono ripartite le ricerche dei due dispersi a seguito dello scontro tra un catamarano e una piccola imbarcazione di pescatori sula foce del Tago in Portogallo. Sono ancora in corso le indagini per appurare le responsabilità, ma l’incidente ha sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza nella navigazione lungo il tratto delle foce del Tago, tratto molto frequentato non solo dalle imbarcazioni di pescatori ma anche da mezzi turistici e commerciali.