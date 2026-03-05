Scontro con l’Iran: l’Idf dichiara soppresso il sistema missilistico e promette nuovi attacchi

Israele afferma di aver neutralizzato gran parte delle capacità missilistiche iraniane e annuncia una fase successiva di attacchi mirati, mentre emergono movimenti sul fronte diplomatico e operativo

Negli ultimi giorni la crisi tra Israele e Iran ha registrato una nuova escalation fatta di affermazioni militari, manovre diplomatiche e allarmi regionali. Il Capo di Stato Maggiore israeliano ha reso pubblica una valutazione sull’efficacia delle operazioni aeree e sullo stato delle capacità missilistiche iraniane, annunciando l’avvio di una fase successiva della campagna militare, secondo le autorità di Tel Aviv.

Parallelamente, sono state adottate misure pratiche come il trasferimento temporaneo di personale diplomatico e il rientro di cittadini europei. Si sono inoltre registrati lanci missilistici e segnalazioni di attacchi con droni. Le ricadute politiche e umanitarie sono al centro di valutazioni internazionali e nazionali.

La valutazione militare di Tel Aviv

Il tenente generale Eyal Zamir, Capo di Stato Maggiore delle IDF, ha affermato che Israele ha «soppresso» il sistema missilistico balistico iraniano e ha indicato risultati operativi misurabili. Secondo le stime ufficiali citate da Tel Aviv, circa l’80% dei sistemi di difesa aerea sarebbe stato distrutto e oltre il 60% dei lanciatori di missili balistici neutralizzati.

Zamir ha inoltre riferito una sostanziale superiorità aerea nelle fasi iniziali delle operazioni e ha annunciato che saranno condotti attacchi mirati alle «fondamenta del regime». Le autorità israeliane descrivono le prossime azioni come finalizzate alla degradazione delle capacità operative nemiche.

Implicazioni operative

Se confermate, le perdite riportate alle capacità di difesa e lancio avrebbero un impatto significativo sulle possibilità di reazione iraniana. Il messaggio delle Forze di Difesa israeliane contiene riferimenti a «mosse sorprendenti» e alla volontà di colpire obiettivi strategici, indicando possibili azioni sia convenzionali sia mirate contro infrastrutture o figure di rilievo.

La situazione lungo i confini e il fronte libanese

Le forze israeliane hanno ricevuto l’ordine di avanzare in profondità in Libano per estendere la zona di controllo al confine. Le manovre sul terreno mirano a stabilire posizioni chiave nel sud libanese e a limitare il potenziale di fuoco di gruppi come Hezbollah.

In alcune aree del nord di Israele sono suonate sirene per lanci missilistici attribuiti all’Iran e a Hezbollah, alimentando un aumento della tensione lungo la linea di confine.

Rischi di contagio regionale

Gli spostamenti di truppe e l’attivazione di allarmi in più Paesi aumentano il rischio che il conflitto si allarghi oltre i teatri principali. Attacchi segnalati verso basi e installazioni nel Golfo hanno provocato reazioni e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle rotte marittime e delle basi militari nella regione.

Reazioni diplomatiche e misure di sicurezza

L’Italia ha disposto la chiusura temporanea dell’ambasciata a Teheran e il trasferimento del personale a Baku. Il ministro degli Esteri ha coordinato il rientro di un gruppo di cittadini italiani, sottolineando che la riduzione della presenza non equivale a una rottura delle relazioni diplomatiche.

Numerosi Paesi hanno ridotto o sospeso attività diplomatiche in Iran per motivi di sicurezza. I voli di rimpatrio sono stati condizionati dagli eventi: un aereo francese ha invertito rotta negli Emirati a causa del lancio di missili nella zona, mentre dall’Italia sono stati attivati corridoi per riportare cittadini dal Golfo.

Claim, controversie e opinioni pubbliche

Appelli alla pace e iniziative civili

