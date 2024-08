Nicola Lorio era in vacanza in Albania insieme ad un amico. Ieri, domenica 18 agosto, il tragico incidente: il giovane italiano di Casal di Principe è morto nelle acque di Velipoja, a Scutari, dopo un violento scontro con la moto d’acqua.

Incidente con la moto d’acqua in Albania

Nicola Lorio è morto nella notte dopo essere stato trasferito in ospedale, mentre l’amico Salvatore di Tella, 20 anni, ha riportato soltanto delle lievi ferite.

Secondo la polizia locale, a seguito di manovre pericolose, a circa un miglio dalla costa, la moto d’acqua di Lorio si sarebbe scontrata con quella del suo amico italiano.

La polizia albanese ha riferito oggi di aver arrestato il ventenne per “omicidio colposo“. Secondo gli inquirenti i due giovani sarebbero stati sotto l’effetto dell’alcol e sono in corso ulteriori indagini.

Il sindaco di Casal di Principe, Ottavio Corvino, dopo aver appreso la tragica notizia ha condiviso un post sui social:

“La notizia ha scosso profondamente la nostra comunità. In questo momento di immenso dolore, desidero esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia. Il mio pensiero va a loro e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Mi rendo disponibile per offrire qualsiasi tipo di supporto alla famiglia in questo momento così difficile”.