Un drammatico incidente è avvenuto a Bali: il 49enne italiano, Giancarlo Zicari, è morto sotto gli occhi della compagna mentre stava scattando un selfie.

Uomo morto a Bali: precipitato nel vuoto

L’uomo, originario di Matera e residente a Roma, ha perso la vita mentre si trovava in vacanza a Bali insieme alla fidanzata, Ilaria Biagi.

I due, secondo le ultime indiscrezioni, si erano appoggiati ad una ringhiera per scattarsi una foto vicino alla cascata di Vila Gajah Mas a Tabanan, che avrebbe ceduto: un volo di 25 metri che non gli ha lasciato scampo, è morto sul colpo. Nella caduta è rimasta ferita anche la donna, perdendo conoscenza e rimanendo priva di sensi in fondo al burrone per circa un’ora.

Stando ad una prima ricostruzione della vicenda, l’episodio in questione sarebbe avvenuto ieri alle 5:40, ora italiana.

L’arrivo dei soccorsi dopo la tragedia a Bali

La donna dopo essersi risvegliata ha lanciato il primo allarme ai soccorsi. Nonostante ciò, per Zicari non c’era già più niente da fare.

L’uomo lascia i genitori, un fratello e la sorella, che oltre a vivere un drammatico dolore dovranno organizzarsi per recarsi a Bali e sbrigare le procedure legali e le pratiche burocratiche internazionali.

Le indagini in corso dopo la morte dell’uomo a Bali

Le autorità locali non avrebbero disposto l’autopsia sul corpo del 49enne, ma non è ancora chiaro quando la salma potrà fare ritorno in Italia.