Uomo di 87 anni precipitato da un palazzo: indagini in corso

La città di Milano ha avuto un risveglio decisamente drammatico. Nella mattinata di oggi, giovedì 30 giugno 2022, all’alba, un uomo di 87 anni è stato trovato morto. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi, ma medici e paramedici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono arrivati sul luogo anche i carabinieri del comando provinciale di Milano, che stanno effettuando tutti i rilievi del caso e che per il momento non escludono nessuna ipotesi.

Potrebbe trattarsi di suicidio

L’incidente, secondo quanto riportato, è avvenuto intorno alle 5.40 di questa mattina, 30 giugno, in via Alex Visconti, in zona Bonola. L’agenzia regionale di emergenza urgenza della Lombardia ha immediatamente inviato sul posto medici e paramedici del 118 a bordo di un’ambulanza e di un’automedica ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I militari stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta della vicenda e per il momento non è esclusa nessuna ipotesi.

Potrebbe trattarsi di un suicidio, ma servono ulteriori elementi per avere una conferma.