Cacciatore di 81 anni precipitato in un canalone: l’uomo è morto sul colpo

Sul posto, si sono recati gli uomini del Soccorso alpino e i vigili del fuoco.

Un cacciatore di 81 anni è precipitato in un canalone nella zona di Alcenago. A dare l’allarme sono stati i compagni dell’uomo che hanno subito contattato i soccorsi, Intorno alle ore 15:00 di giovedì 15 dicembre, quindi, a seguito della segnalazione ricevuta, la Centrale del Suem ha contattato il Soccorso Alpino di Verona.

Sul luogo della tragedia, insieme agli uomini del Soccorso Alpino, si sono prontamente recati i vigili del fuoco e un elicottero di Verona emergenza. A bordo del velivolo erano presenti una equipe medica e un tecnico di elisoccorso: il gruppo è sceso a poca distanza dal luogo del sinistro.

Il trasferimento della salma

I soccorritori hanno raggiunto l’uomo di 81 anni residente a Grezzana guidati dagli altri cacciatori che avevano assistito alla tragedia.

A quanto si apprende, la vittima è precipitata da un’altezza di 15/20 metri ed è morta sul colpo. Il personale medico, infatti, non ha potuto far altro se non constare il decesso dell’anziano.

Dopo aver ricevuto il nulla osta dalla magistratura, la salma è stata trasportata fino alla strada e consegnata ai carabinieriin attesa dell’arrivo del carro funebre.

