Il dolore per la scomparsa di un “paraca” e le indagini per capire cosa sia successo: Gianluca Spina, l’uomo precipitato con il paracadute era uno sportivo vero che oerava anche senza la divisa. Da quanto si apprende l’uomo si era stabilito da anni nel Senese dove coltivava le sue numerose passioni da civile, inclusa quella della “vela”. Il 49enne in forza alla ex Smipar era originario di Cosenza ma residente nel Senese ed è precipitato nel giardino di una casa a Orentano.

Gianluca Spina era uno sportivo

Purtroppo Gianluca è morto. Ed a Siena il militare viene ricordato come operatore di esperienza e dal comportamento esemplare. Il sottufficiale paracadutista della Folgore del 186esimo reggimento di stanza a Siena era uno sportivo. I media spiegano che aveva anche partecipato a missioni all’estero oltre a condurre la regolare attività operativa e addestrativa in patria. Gianluca ormai abitava nel Senese da anni dove, come si legge su La Nazione, “a parte gli impegni della professione militare, era conosciuto anche per i suoi interessi nella vita civile e dove praticava attività sportive nel tempo libero”.

Nessuna ferita “da caduta” sul corpo

Spina è morto durante un’esercitazione militare e l’area dell’incidente è stata sequestrata dai carabinieri della territoriale. Pare che il suo corpo non presenti ferite da caduta, il che farebbe pensare ad un malore già in fase di atterraggio.