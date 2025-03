Non ci saranno cambiamenti significativi nella gestione della politica migratoria da parte del Ministero dell’Interno, nonostante la recente sentenza della Cassazione che ha obbligato il governo a risarcire i migranti eritrei a bordo della nave Diciotti, per i sei giorni in cui furono trattenuti in mare nel 2018. Per il Viminale, infatti, questa sentenza è ritenuta “ininfluente” per ciò che concerne l’operato attuale.

Sentenza Cassazione sui migranti: il Viminale conferma l’immutabilità della gestione dell’immigrazione

La decisione della Cassazione, con le sue sezioni unite, ha accolto il ricorso di un gruppo di migranti eritrei e ha stabilito che il governo dovrà risarcirli per i giorni trascorsi in mare. Tuttavia, il Viminale ha sottolineato che la gestione dell’immigrazione irregolare, compresa l’assegnazione dei porti di sbarco e la collaborazione con i paesi di partenza e transito, come la Tunisia e la Libia, non subirà modifiche. La lettura della sentenza fornita dal ministero si basa su un’analisi tecnica che conferma l’assenza di impatti concreti sul lavoro quotidiano del Viminale .

Il risarcimento, come precisato, dovrà essere determinato dalla Corte d’Appello, in un successivo procedimento legale. Sebbene la Cassazione abbia fissato un principio, la questione non è ancora risolta. Il Viminale, infatti, attenderà l’esito di ulteriori valutazioni per determinare l’entità del risarcimento e se vi sia un danno concreto, considerando che i migranti sono stati salvati in acque internazionali e ospitati a bordo di una nave militare italiana , dove sono stati rifocillati e assistiti durante l’emergenza .

Viminale, sentenza migranti: la Cassazione accoglie ricorso, ma nessun impatto sulle politiche di immigrazione

Il Viminale ha anche osservato che, pur non condividendo il principio espresso dalla sentenza della Cassazione, la decisione giuridica non è definitiva. La causa, infatti, era stata respinta in primo grado e in appello, e lo stesso procuratore generale aveva richiesto il rigetto del ricorso. Tuttavia, la Cassazione ha escluso che il rifiuto dell’autorizzazione allo sbarco possa considerarsi un atto politico esente da controllo giurisdizionale. I giudici hanno inoltre sottolineato che lo sbarco dei migranti deve avvenire “nel più breve tempo ragionevolmente possibile”.

La gestione dell’immigrazione rimarrà invariata, almeno per quanto riguarda le linee politiche e operative già in atto.