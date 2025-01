Un caso inquietante a Ventimiglia di Sicilia

La scoperta di un cadavere mummificato a Ventimiglia di Sicilia ha lasciato la comunità locale in uno stato di shock. Giuseppe Zagone, un uomo di 92 anni, è stato trovato in un’abitazione dove il figlio avrebbe mantenuto il corpo per continuare a incassare la pensione. I primi risultati dell’autopsia non mostrano segni di violenza, suggerendo che la morte possa risalire a gennaio 2023. La notizia ha suscitato un’ondata di incredulità tra i residenti, molti dei quali non avevano idea della situazione.

La reazione della comunità

Alcuni abitanti di Ventimiglia di Sicilia hanno condiviso le loro reazioni ai microfoni di “Pomeriggio Cinque News”. Giusy, una residente, ha dichiarato: “Non abbiamo percepito nulla. I bambini giocano in questa strada e nessuno ha mai sentito odori strani o altro.” Questo testimonia quanto possa essere stata silenziosa e invisibile la vita del figlio, che raramente interagiva con i vicini. La mancanza di sospetti da parte della comunità ha reso la scoperta ancora più scioccante.

Il profilo del figlio e la vita quotidiana

Il figlio di Giuseppe Zagone, descritto come una persona schiva e riservata, non era ben conosciuto dai residenti. “Ogni tanto lo vedevamo uscire ed entrare, ma non dava confidenza,” ha aggiunto un altro vicino. Questa mancanza di interazione ha contribuito a mantenere il segreto per un lungo periodo. La vita quotidiana nella zona è proseguita normalmente, senza che nessuno sospettasse della macabra realtà che si celava dietro le mura di quella casa.

Le indagini in corso

Le autorità stanno ora indagando sulla vicenda, cercando di comprendere le motivazioni dietro a questo comportamento estremo. È fondamentale chiarire se ci siano state violazioni legali o se si tratti di un caso di isolamento sociale e di malattia mentale. La comunità è in attesa di risposte, mentre il caso continua a far discutere e a sollevare interrogativi su temi come la solitudine e la cura degli anziani.