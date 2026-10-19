Tragedia a Gravellona Toce. Un uomo di 87 anni è stato trovato morto in un camper parcheggiato. La figlia aveva lanciato l'allarme perché non lo sentiva.

Tragica scoperta nel tardo pomeriggio di lunedì 19 ottobre a Gravellona Toce, dove un uomo di 87 anni è stato trovato senza vita all’interno del proprio camper, parcheggiato nell’area commerciale di corso Marconi, tra i supermercati Eurospin e Aldi e il punto vendita Cipir. L’anziano, originario di un’altra provincia, era solito spostarsi con il proprio mezzo.

A far scattare l’allarme è stata la figlia, che da tempo non riusciva più a mettersi in contatto con lui. Seguendo il segnale GPS del veicolo, la donna è riuscita a individuarne la posizione e ha chiesto aiuto per verificare cosa fosse accaduto.

Uomo morto in un camper: l’allarme della figlia dopo le mancate risposte

Preoccupata per l’assenza di notizie del padre, la donna ha utilizzato la localizzazione GPS per rintracciare il camper, che risultava fermo da tempo nello stesso punto. Una volta raggiunto il parcheggio di corso Marconi, ha richiesto l’intervento dei soccorsi per poter accedere al mezzo.

La situazione ha fatto temere il peggio e ha portato all’arrivo delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza.

La figlia ha così potuto scoprire quanto accaduto al padre, che si trovava all’interno del veicolo.

Tragedia a Gravellona Toce: l’intervento dei soccorsi e gli accertamenti

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale, la Polizia, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118. L’area attorno al camper, con targa italiana, è stata delimitata per consentire le verifiche necessarie e permettere agli operatori di svolgere gli accertamenti in sicurezza.

Una volta effettuato l’accesso all’abitacolo, per l’87enne non c’era ormai più nulla da fare. Il medico legale ha constatato il decesso e, secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali. La salma è stata quindi restituita ai familiari. Non sono emersi, nelle prime verifiche, elementi che facciano pensare a una morte dovuta a cause diverse da quelle naturali.