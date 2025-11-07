Scoperta della cometa 3I/ATLAS: un'avventura straordinaria nel profondo dello spazio

La cometa 3I/ATLAS, un affascinante oggetto interstellare, sta suscitando grande interesse nella comunità scientifica grazie alle sue origini misteriose e alle sue caratteristiche uniche.

Un antico cometa proveniente da un altro sistema stellare ha fatto il suo ingresso nel nostro sistema solare, generando grande entusiasmo tra gli astrofisici. Questo cometa, denominato 3I/ATLAS, è il terzo oggetto interstellare mai registrato che attraversa il nostro sistema solare, dopo 1I/‘Oumuamua e 2I/Borisov.

Un aspetto particolarmente interessante di 3I/ATLAS è la sua completa innocuità per la Terra e i pianeti vicini.

Tuttavia, la sua presenza ha suscitato un notevole interesse, poiché offre un’opportunità unica per studiare le origini e le composizioni degli oggetti provenienti da lontane galassie.

La scoperta di 3I/ATLAS

Il cometa è stato scoperto per la prima volta il 1 luglio, grazie al telescopio dell’ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) situato a Rio Hurtado, in Cile. Questo progetto, finanziato dalla NASA, è gestito dai ricercatori dell’Istituto di Astronomia dell’Università delle Hawaii. Prima della sua scoperta ufficiale, immagini pre-registrazione erano state ottenute già dal 5 giugno.

3I/ATLAS ha compiuto un sorpasso ravvicinato a Marte, avvenuto il 3 ottobre, passando a soli 29 milioni di chilometri dal pianeta rosso, viaggiando a una velocità impressionante di 310.000 km/h. Questo evento ha rappresentato un momento cruciale per i ricercatori, che hanno avuto l’opportunità di raccogliere dati preziosi.

Uno degli obiettivi principali degli scienziati è comprendere le dimensioni e le proprietà fisiche di 3I/ATLAS. Le osservazioni effettuate tramite il telescopio Hubble hanno rivelato che il nucleo del cometa ha un diametro compreso tra 440 metri e 5,6 chilometri. Inoltre, il cometa presenta una coma, un alone di polvere e gas, ricca di diossido di carbonio, suggerendo che il cometa si sia formato in una regione molto fredda del sistema solare.

Il percorso del cometa attraverso il sistema solare

3I/ATLAS ha raggiunto il suo punto più vicino al Sole alla fine di ottobre e si prevede che si avvicinerà ulteriormente alla Terra nel mese di dicembre, quando sarà a circa 270 milioni di chilometri dal nostro pianeta. È importante notare che questo è ancora più lontano della distanza media tra la Terra e il Sole, che è di 150 milioni di chilometri.

Attualmente, a causa della sua traiettoria, 3I/ATLAS è nascosto dietro il Sole, rendendo difficile il monitoraggio da parte degli astronomi terrestri. Tuttavia, si prevede che riemergerà dall’altro lato del Sole all’inizio di dicembre, permettendo a vari strumenti scientifici, inclusi i telescopi della NASA e dell’ESA, di raccogliere ulteriori dati.

La rilevanza scientifica di 3I/ATLAS

La scoperta di 3I/ATLAS non è solo un evento astronomico affascinante; rappresenta anche un’importante occasione per la comunità scientifica di approfondire la nostra comprensione sugli oggetti interstellari. La sua analisi potrà fornire indicazioni sulle condizioni in cui si formano i cometi e, più in generale, sui processi che avvengono in sistemi stellari lontani.

Inoltre, la conoscenza accumulata nello studio di 3I/ATLAS potrà fornire dati cruciali per la difesa planetaria in caso di futuri incontri con oggetti interstellari. La comunità scientifica è già al lavoro per migliorare i modelli previsionali e le tecniche di monitoraggio, affrontando le sfide poste da questi visitatori cosmici.