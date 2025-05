Il ritrovamento del corpo

Il corpo di Onofrio Sinopoli, un uomo di 52 anni scomparso dal 21 maggio scorso a Centrache, è stato rinvenuto oggi all’interno di un casolare abbandonato situato nello stesso comune. La scoperta è avvenuta grazie all’intervento di alcuni abitanti della zona, che hanno segnalato la presenza del cadavere.

Questo tragico evento segna la conclusione di una lunga e complessa operazione di ricerca che ha coinvolto diverse forze dell’ordine e volontari.

Le operazioni di ricerca

Subito dopo la segnalazione della scomparsa, i vigili del fuoco hanno attivato un piano provinciale per la ricerca di persone disperse. Nella zona sono state inviate squadre operative dalla sede centrale di Catanzaro e dal distaccamento di Chiaravalle Centrale. Le ricerche sono state supportate da un’unità di comando locale e da personale specializzato. Nonostante l’impiego di unità cinofile, droni e un elicottero, le operazioni non hanno portato a risultati fino ad oggi, quando finalmente il corpo è stato individuato.

Indagini in corso

All’arrivo sul luogo del ritrovamento, i vigili del fuoco hanno provveduto al recupero della salma, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per stabilire le cause del decesso. La comunità di Centrache è scossa da questo tragico evento, e le autorità stanno lavorando per fare chiarezza su quanto accaduto. La scomparsa di Onofrio Sinopoli ha suscitato grande preoccupazione tra i familiari e gli amici, che hanno atteso con ansia notizie sul suo stato. Ora, con il ritrovamento del corpo, si apre un nuovo capitolo di indagini per comprendere le circostanze della sua morte.