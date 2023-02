Scuola: De Cristofaro (Avs), 'Fazzolari non ha capito che sta al governo'

Roma, 7 feb. - (Adnkronos) - "Fazzolari querela il quotidiano La Stampa colpevole, secondo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, di aver pubblicato un falso per il retroscena sulla possibilità di insegnamento di tiro a segno nelle scuole. Come sempre la toppa è peggio ...

– (Adnkronos) – "Fazzolari querela il quotidiano La Stampa colpevole, secondo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, di aver pubblicato un falso per il retroscena sulla possibilità di insegnamento di tiro a segno nelle scuole. Come sempre la toppa è peggio del buco. Ormai dalle parti del governo non controllano più niente. Dopo le uscite di Donzelli e Delmastro delle Vedove oggi tocca al fedelissimo Fazzolari. Forse dalle parti di Fratelli d’Italia non hanno capito che sono al governo del Paese.

In qualità di rappresentanti delle Istituzioni dovrebbero misurare le esternazioni sulle loro inconfessabili passioni. La Presidente Meloni invece di invocare un abbassamento generale dei toni controlli meglio i suoi fedelissimi". Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato.

"Che Fazzolari fosse un appassionato di armi non è un mistero, – prosegue De Cristofaro – Da sempre in prima fila alla Fiera delle Armi di Verona, è un punto di riferimento per i fabbricanti di armi per le sue battaglie parlamentari come l’emendamento che ha liberalizzato i proiettili calibro 9×19 (i cosiddetti ‘parabellum’).

Un favore alle associazioni di tiro sportivo. Se Fazzolari è per il governo Meloni l’uomo che dovrà garantire la realizzazione del programma, elaborando strategie, dosando equilibrio e discrezione, da questa vicenda non sembra proprio. La scuola deve formare i ragazzi ad un pensiero critico non a sparare", conclude De Cristofaro.