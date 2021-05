Scuola: de Mattei (Lepanto), 'linee guida gender? Autogol che svela vero volto ddl Zan' (2)

(Adnkronos) – "Sono un documento pessimo ed anche sciocco – incede – perché appare come un tentativo di forzare i tempi sul decreto Zan esercitando una pressione, ma così facendo conferma quello che è il vero volto del Ddl, un decreto pericoloso e nocivo, a cominciare dagli effetti che avrà sulla scuola e sui bambini che in età scolastica sono in una fase delicata di formazione ed in cui la percezione delle prime identità biologiche, essere uomo o donna, è importante.

Nelle scuole invece con la teoria del gender si vorrebbe imporre una sorta di identità fluida che prescinde da quella biologica. Le reazioni del mondo politico e dell'associazionismo confermano che ho ragione. Lo stesso San Camillo ha preso le distanze dall'iniziativa, il che è tutto dire. Mi sembra – conclude il presidente della Fondazione Lepanto – si siano condannati all'isolamento".

(Di Roberta Lanzara)