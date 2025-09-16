Scuola: Maiorino (M5S), 'educazione sessuale in aula, è già troppo tardi'

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "È troppo tardi per parlare di educazione sessuale e affettiva a scuola. Dovremmo smettere di parlarne tra di noi e iniziare a parlarne nelle scuole. Perché a essere penalizzate sono proprio le nuove generazioni, che non hanno strumenti di difesa e sono...

Roma, 16 set. (Adnkronos) – "È troppo tardi per parlare di educazione sessuale e affettiva a scuola. Dovremmo smettere di parlarne tra di noi e iniziare a parlarne nelle scuole. Perché a essere penalizzate sono proprio le nuove generazioni, che non hanno strumenti di difesa e sono immerse in una giungla social e web in cui ogni contenuto sessuale è prevalentemente violento".

Così la senatrice Alessandra Maiorino, vicepresidente M5S al Senato, durante il convegno "L'educazione affettiva e sessuale nelle scuole: una decisione non più rinviabile", in corso al Senato.

"Il convegno di oggi, voluto proprio dalla società civile, era stato programmato settimane fa e solo per caso si è svolto proprio dopo le assurde vicende del gruppo FB 'Mia moglie' e del sito Phica.eu. C'è un profondissimo lavoro culturale da fare. Ciò che noi viviamo da adulti è solo la punta dell'iceberg di una giungla in cui vivono tutti i giorni i nostri figli e le nostre figlie. Entrare nelle scuole significa iniziare dal punto giusto. Da anni abbiamo proposte di legge per l'introduzione dell'educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Discutiamole subito. La politica si prenda le proprie responsabilità, abbandoni le ideologie e agisca di conseguenza".