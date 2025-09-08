Roma, 8 set. (Adnkronos) – "Con un investimento di 500 milioni si potrebbero rendere gratuiti trasporto, libri scolastici e le mense scolastiche. Così assicuriamo a tutti e a tutti il diritto allo studio". Lo dice Elly Schlein al Tg3.
Home > Flash news > Scuola: Schlein, '500 mln per trasporto, libri e mense gratuite'
Scuola: Schlein, '500 mln per trasporto, libri e mense gratuite'
Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Con un investimento di 500 milioni si potrebbero rendere gratuiti trasporto, libri scolastici e le mense scolastiche. Così assicuriamo a tutti e a tutti il diritto allo studio". Lo dice Elly Schlein al Tg3. ...