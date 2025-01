Scuola: Schlein, 'Valditara ha nostalgia bacchettate su mani, stop tagli piuttosto'**

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – "Quella di Valditara è un'idea nostalgica che scambia l'autoritarismo con l'autorevolezza, c'è nostalgia delle bacchettate sulla mani… Piuttosto serve un grande investimento sulla scuola pubblica: un Paese che non crede nella scuola, non crede al futuro" e invece "quest'ultima manovra taglia sulla scuola come non si vedeva dal 2008". Così Elly Schlein a Metropolis sul sito di Repubblica.