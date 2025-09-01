Scuola: Zan, 'libri troppo cari, gratuiti con proposta Pd'

Roma, 1 set. (Adnkronos) - “A pochi giorni dall’inizio delle scuole, il caro libri è diventato un macigno insostenibile per troppe famiglie. In un’Italia dove già la salute sta diventando prerogativa di pochi, anche l’istruzione rischia di trasformarsi da diritt...

Roma, 1 set. (Adnkronos) – “A pochi giorni dall’inizio delle scuole, il caro libri è diventato un macigno insostenibile per troppe famiglie. In un’Italia dove già la salute sta diventando prerogativa di pochi, anche l’istruzione rischia di trasformarsi da diritto a privilegio di chi se la può permettere. La conoscenza non è una merce: per questo la proposta del Pd è che i libri scolastici siano gratuiti anche per le scuole secondarie.

Solo così si può difendere il diritto fondamentale all’istruzione, sancito dalla nostra Costituzione”. Così Alessandro Zan, responsabile Diritti nella segreteria Pd ed europarlamentare.