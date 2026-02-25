Scuole di Firenze senza simboli religiosi imposti: la commissione respinge la mozione

La Commissione 9 di Firenze ha detto no alla mozione che chiedeva l'esposizione generalizzata di crocifissi e presepi nelle scuole, sottolineando il rispetto per l'autonomia degli istituti e per la laicità dello Stato

Firenze — La Commissione 9 del Comune di Firenze ha respinto la mozione che proponeva di collocare crocifissi e presepi in tutti gli istituti scolastici comunali di ogni ordine e grado. La proposta, avanzata da un consigliere di opposizione, è stata bocciata con argomentazioni incentrate sulla necessità di tutelare l’autonomia scolastica e la neutralità degli spazi educativi pubblici.

La decisione chiude, per il momento, il dibattito formale sull’uniformità dei simboli religiosi nelle aule cittadine.

La maggioranza in Commissione ha richiamato norme e orientamenti giurisprudenziali che attribuiscono alle singole scuole la responsabilità ultima sulle scelte simboliche e pedagogiche. In particolare, i commissari hanno sottolineato che le istituzioni scolastiche hanno competenza educativa e organizzativa per valutare la collocazione di simboli nei locali scolastici.

Perché la mozione è stata respinta

Per questi motivi la mozione è stata respinta. Alla base del no permane il primato del principio di autonomia, sancito dal DPR 275/1999. Il quadro normativo attribuisce ai dirigenti scolastici e ai Consigli di Istituto la competenza a decidere sull’esposizione di oggetti e simboli nei locali scolastici. Le scelte devono rispettare la pluralità delle convinzioni tra studenti e famiglie.

Riferimenti giuridici e orientamenti giudiziari

La decisione della Commissione richiama pronunce della magistratura amministrativa e civile. Tra queste figurano la sentenza Cass. 24414/ e il Cons. Stato 2567/. Entrambe le pronunce hanno sottolineato il rischio di lesione della libertà di coscienza qualora simboli religiosi siano imposti dall’alto. Per la giurisprudenza citata, una scelta simbolica a livello comunale sarebbe confliggente con le tutele costituzionali e con l’orientamento giurisprudenziale consolidato.

La posizione dell’amministrazione e della presidente Barbieri

In continuità con l’orientamento citato, la presidente della commissione, Barbieri, ha ribadito che l’intervento comunale non può sostituirsi alle scelte pedagogiche degli istituti. Ha ricordato che le scuole devono restare spazi in grado di rappresentare la complessità di una società multiculturale.

Barbieri ha precisato che le tradizioni religiose possono essere valorizzate in chiave culturale e artistica, ma non devono costituire un’unica risposta identitaria. Ha inoltre sottolineato che qualsiasi iniziativa deve rispettare la libertà di coscienza e le garanzie costituzionali.

Secondo la presidente, la valorizzazione del patrimonio storico e artistico collegato alle festività cristiane può offrire opportunità didattiche, se inserita in iniziative inclusive che considerino tutte le sensibilità. Ha quindi indicato come ammissibile il sostegno del Comune a progetti educativi, non la determinazione delle scelte di studenti, famiglie e personale scolastico.

Implicazioni pratiche per le scuole

La linea indicata comporta che gli istituti mantengano l’autonomia educativa e organizzativa sancita dalla normativa. A livello operativo ciò significa che eventuali programmi promossi dal Comune devono essere proposti e valutati dalle scuole, senza imposizioni esterne.

Con la bocciatura della mozione, resta confermato che la collocazione di simboli religiosi nelle aule spetta agli organi scolastici competenti. Ciò significa che ogni istituto valuta in autonomia se e come integrare elementi legati a tradizioni religiose nel percorso educativo. La decisione tiene conto del contesto locale e della composizione della comunità scolastica, evitando imposizioni dall’esterno.

Un equilibrio tra tradizione e pluralismo

La scelta non è stata interpretata come un rifiuto delle tradizioni cristiane. Il dibattito si è concentrato su come conservare e trasmettere il patrimonio culturale senza compromettere il principio di neutralità dello Stato laico. Il Comune ha dichiarato l’intenzione di sostenere iniziative culturali e didattiche aperte a tutte le identità presenti sul territorio. A livello operativo, eventuali programmi promossi dall’amministrazione devono essere proposti e valutati dalle scuole, nel rispetto delle competenze istituzionali.

La linea adottata privilegia il dialogo e la progettazione condivisa tra istituzioni scolastiche e amministrazione locale. Evita decisioni imposte che possano generare conflitti o esclusioni. La scuola è definita come luogo di integrazione, confronto e tutela della libertà di coscienza. Eventuali programmi promossi dall’amministrazione devono essere proposti e valutati dagli organi scolastici competenti, nel rispetto delle rispettive attribuzioni.

Cosa cambia per famiglie e insegnanti

Per le famiglie e per il personale scolastico la decisione garantisce continuità nella possibilità di scegliere modalità didattiche e simboliche che rispettino il pluralismo. Le attività che valorizzano aspetti storici e artistici delle festività possono essere realizzate. Devono però essere progettate con criteri di inclusività e trasparenza. Rimane altresì necessario il confronto tra le diverse sensibilità presenti in ogni comunità scolastica.

A Firenze, la scelta politica conferma la difesa della neutralità istituzionale e del ruolo educativo autonomo delle scuole.

La linea stabilisce che le decisioni sui simboli religiosi debbano nascere dal basso, attraverso un percorso partecipato e la responsabilità degli organi scolastici competenti. La decisione resta affidata a collegi e consigli di istituto, chiamati a motivare e a rendere pubbliche le scelte adottate.