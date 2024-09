Secondo le informazioni provenienti dal governo, il Psb non passerà nuovamente attraverso il Cdm.

Le fonti governative hanno confermato che non ci sarà una seconda presentazione del Piano Strutturale di Bilancio al Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha presentato l'abbozzo del piano il 17 settembre e ha dichiarato che verrà perfezionato dopo l'incorporazione delle revisioni statistiche fornite dall'Istat il 23 settembre. Nonostante ciò, non è prevista una revisione del Piano nel raduno del Consiglio venerdì mattina.

