Seggiolino auto obbligatorio: come scegliere il più adatto

Il seggiolino auto non è facoltativo ed ecco quali sono le caratteristiche da analizzare per sceglierlo bene.

L’utilizzo del seggiolino auto è obbligatorio e non facoltativo, pena una multa che va dagli 80 ai 323 €, con sospensione della patente dai quindici giorni fino ai due mesi, se la stessa infrazione è stata compiuta in meno di due anni. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come scegliere il seggiolino auto più adatto, per la protezione, la sicurezza e il benessere sulla strada dei nostri figli.

Seggiolino in auto obbligatorio

L’Art.172 del Codice della Strada sancisce l’obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta per evitare traumi, lesioni e altre gravi conseguenze per i bambini che viaggiano in auto, in caso di incidenti stradali. L’obbligo è stabilito per tutti i bambini fino ai 12 anni e i 150 cm di altezza. Se il bambino supera l’altezza, ma non l’età, la legge prevede l’utilizzo di adattatori, che permettono di sollevare il bambino, e l’utilizzo delle cinture di sicurezza. Superati i 12 anni e i 150 cm di altezza, la legge stabilisce l’obbligo in auto delle cinture di sicurezza per l’autista e tutti i passeggeri.

Il seggiolino auto non può essere una scelta casuale perché questo dispositivo di sicurezza non solo accompagnerà vostro figlio per buona parte della sua vita, ma soprattutto lo terrà al sicuro sulla strada. Sebbene scegliere il seggiolino auto più adatto possa creare un po’ di ansia, non temete perché, nel paragrafo che segue, vi aiutiamo noi a farlo.

Seggiolino in auto obbligatorio: come sceglierlo

Prima di prendere una decisione definitiva, sappiate che alcuni produttori mettono online una guida per verificare la compatibilità del loro seggiolino con il vostro veicolo, ma è sempre meglio leggere l’etichetta di omologazione, che è presente per legge su ogni seggiolino auto. Attualmente, sono previsti tre diversi tipi di omologazione per la ECE R44/04 e due per la ECE R129, la nuova omologazione che supererà la precedente.

Fate attenzione che la vostra auto abbia i connettori Isofix integrati. Generalmente nascosti nelle fessure tra le imbottiture dei sedili, questi connettori sono stati progettati con lo scopo di facilitare l’installazione in auto di seggiolini per neonati e bambini.

Queste appena menzionate sono solo due delle caratteristiche più importanti da non sottovalutare. Per il resto, vi consigliamo di leggere attentamente la normativa in merito così da essere sicuri di non sbagliare.

Seggiolino in auto obbligatorio: i modelli migliori su Amazon

La scelta del seggiolino auto, in fin dei conti, non è così ardua come si è immaginato in un primo momento e, nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto, in una lista breve, alcuni dei modelli migliori che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

GRACO – Affix i-Size R129 Rialzo con schienale alto ISOFIX, da 100 a 150 cm (da 3,5 a 12 anni circa)

Con agganci isofix codificati a colori per una sicurezza maggiore e certificazione i-Size R129, questo seggiolino è sicuro e leggero per facilitare lo spostamento tra i veicoli per viaggi diversi senza problemi. Il rivestimento può essere lavato in lavatrice, con un sapone neutro e acqua fredda. Si sconsiglia l’utilizzo della candeggina.

Jovikids i-Size Alzatina Auto Bimbi ISOFIX, 125-150cm da 6 a 12 Anni Rialzo Auto per Bambini, ECE R129

Un adattatore che permettere di tenere sollevato il bambino, compatibile con isofix e certificazione ECE R129, per bambini di altezza compresa tra i 125 e i 150 cm di altezza. Leggero e portatile, il rivestimento dell’adattatore è sfoderabile e lavabile in lavatrice. La dimensione del dispositivo è compatta, così da occupare sul sedile il minor spazio possibile ed essere conservato nel bagagliaio quando non è in uso.

GRACO – Junior Maxi i-Size R129 Seggiolino auto leggero con schienale alto, per bambini di altezza 100-150 cm

Con certificazione i-Size ed R129, anche in questo caso, vi presentiamo un seggiolino auto molto leggero e facile da spostare tra un auto e l’altra, così che il bambino possa essere sempre protetto in tutti i suoi spostamenti su diverse auto. Adatto per bambini dai 3 anni e mezzo fino ai 12 anni, con un’altezza tra i 100 e i 150 cm, questo seggiolino terrà al sicuro e comodo il vostro bambino. Anche in questo caso, il rivestimento è interamente sfoderabile e lavabile in lavatrice.

