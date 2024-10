Il ritorno di Barbara d'Urso in Rai: confronto con Selvaggia Lucarelli e punteggio deludente. Possibili querelle legali e nuovi incontri nel futuro?

Sabato sera, abbiamo visto il ritorno di Barbara d’Urso in Rai, dopo la sua partecipazione a Domenica In lo scorso marzo. Oltre all’esibizione e alle clip ironiche, tutti attendevano con impazienza il confronto tra Carmelita e Selvaggia Lucarelli. Pur non essendoci stati eccessi, entrambe hanno mantenuto un tono sobrio, ma ci sono state delle allusioni sottili, frecciatine aperte e alcuni commenti che sono diventati virali, con riferimenti a possibili querelle legali.

Durante la fase di valutazione, tutti i giurati hanno assegnato un punteggio di 10 a Barbara, tranne la Lucarelli che si è fermata a 9. Questo punteggio avrà deluso Barbara?

Incontro con Barbara d’Urso

L’inviato de La Volta Buona, Domenico Marocchi, ha avuto l’opportunità di incontrare Barbara d’Urso nel backstage di Ballando Con le Stelle e le ha chiesto se fosse dispiaciuta per il 9 assegnato dalla giornalista. Barbara ha risposto che lo ha accolto senza problemi, affermando: “Se il 9 di Selvaggia ha stonato tra i 10? No, dai, ci sta, lo accetto, anzi ripeto che è giusto così”.

Opinione di Selvaggia Lucarelli

Marocchi ha poi fatto visita a Selvaggia, chiedendole un’opinione riguardo all’apparizione di Barbara. La giurata ha messo in evidenza come fosse possibile trattare solo di danza, sebbene si sia lasciata andare a un commento un po’ critico nei confronti della d’Urso: “Posso occuparmi esclusivamente di ballo. È vero, mi è piaciuta la sua performance. Penso che sulla pista si sia esibita molto bene. Tuttavia, ci aspettavamo questa prestazione da Barbara d’Urso. Dobbiamo essere sinceri, lei sa muoversi con sicurezza sul palco. Dobbiamo anche notare che, avendo molte doti, una di queste è senza dubbio la sua capacità di recitare, tanto che ha recitato magistralmente il ruolo di vera ballerina. Insomma, ho parlato solamente di danza!”

Sperando di reincontrare presto Barbara in Rai, c’è da chiedersi se ci saranno ulteriori occasioni di scambio tra queste due figure del mondo dello spettacolo.