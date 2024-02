Senato: La Russa, 'da presidente centellino opinioni più libere'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Io ho capito che si pretende che il presidente del Senato sia in ogni minuto la seconda carica dello Stato. Il mio compito è quello di dirigere i lavori del Senato e la cosa che mi fa piacere è che, da questo punto di visto, nessun gruppo ha mai lament...

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – "Io ho capito che si pretende che il presidente del Senato sia in ogni minuto la seconda carica dello Stato. Il mio compito è quello di dirigere i lavori del Senato e la cosa che mi fa piacere è che, da questo punto di visto, nessun gruppo ha mai lamentato un mio comportamento che non fosse adeguato a questo compito". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Quarta Repubblica su Rete4 in onda stasera.

"Poi mi sarebbe piaciuto che, fuori dalle vesti di chi deve fare il vigile urbano e non solo del Senato, uno potesse esprimere anche delle opinioni più libere. Se non si può, cerco di centellinarle ma non le escludo completamente".