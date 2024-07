Senato: La Russa, 'io presidente anche grazie a voti sinistra, questa cosa li fa arrabbiare'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Per la mia elezione a Presidente del Senato "ha deciso anche una bella fetta della sinistra, sennò i voti non li avrei avuti. Questa cosa li fa arrabbiare da pazzi... Un giorno farò i nomi, ce n'è di tutti i partiti di sinistra. Nessuno, o qu...

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – Per la mia elezione a Presidente del Senato "ha deciso anche una bella fetta della sinistra, sennò i voti non li avrei avuti. Questa cosa li fa arrabbiare da pazzi… Un giorno farò i nomi, ce n'è di tutti i partiti di sinistra. Nessuno, o quasi, escluso". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa in un passaggio del suo intervento alla presentazione della pubblicazione della Associazione Altero Matteoli dal titolo 'Dalla Fondazione all'Associazione: una scelta di continuità' presso la sala della Fondazione Alleanza Nazionale, in Via della Scrofa.