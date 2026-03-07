Sequestro in mare: la Caffa bloccata verso San Pietroburgo

La guardia costiera svedese ha intercettato la bulk carrier Caffa, sollevando interrogativi su nazionalità, sicurezza e legami con liste sanzionatorie legate alla Russia

FLASH – Nelle ultime ore la Guardia costiera svedese ha sequestrato il cargo Caffa, battente bandiera guineana e diretto verso San Pietroburgo. L’operazione è avvenuta nei pressi di Trelleborg e risponde a sospetti su mancata idoneità alla navigazione e irregolarità nella registrazione.

I fatti

La nave è stata fermata mentre si avvicinava alla costa svedese. Un elicottero è atterrato sulla coperta per imbarcare personale e prendere il controllo del mercantile. Le immagini dell’operazione sono state diffuse dai servizi responsabili.

Le verifiche

Le autorità giustificano l’intervento con accertamenti sulla sicurezza della navigazione e sulla documentazione della nave. Fonti ufficiali indicano irregolarità nella registrazione come motivo principale dell’azione.

Dettagli operativi

Sul posto le autorità hanno proceduto al controllo del carico e della documentazione di bordo. Non sono state rese note informazioni su eventuali arresti o incidenti durante l’operazione.

La situazione resta sotto osservazione: sono attesi aggiornamenti dalle autorità competenti e dagli uffici marittimi interessati.

Come è stata condotta l’operazione

Sul piano operativo, l’intervento ha combinato assetti aerei e navali. Un elicottero ha effettuato un avvicinamento alla coperta mentre unità minori hanno impedito manovre della nave. Le immagini diffuse mostrano personale in tenuta protettiva che sbarca e si dispone per assumere il controllo del bulk carrier. Secondo i resoconti, l’operazione è stata tecnicamente complessa e pianificata per ridurre i rischi durante il boarding. Le autorità hanno inoltre considerato la nave apolide ai sensi delle norme nazionali e internazionali, elemento che ha giustificato il sequestro.

Controlli a bordo e interrogatorio dell’equipaggio

AGGIORNAMENTO ORE: dopo il sequestro, le autorità hanno condotto verifiche a bordo per chiarire responsabilità e documenti. Sul posto i nostri inviati confermano che gli accertamenti procedono in modo ordinato e senza tensioni.

Al momento del fermo erano presenti 11 membri dell’equipaggio. Secondo il consolato, 10 risultano cittadini russi. Gli ufficiali svedesi hanno avviato ricerche dettagliate e interviste individuali per verificare lo stato del naviglio e la documentazione di bordo. Il nucleo dell’accertamento riguarda la possibile mancanza di assicurazione e segnali di gestione opaca della nave. Le autorità hanno inoltre esaminato lo status di apolide, fattore che ha motivato il sequestro ai sensi delle norme nazionali e internazionali.

Perché la Caffa è finita sotto la lente

Le autorità ucraine hanno inserito la Caffa in elenchi che indicano unità ritenute parte della cosiddetta shadow fleet. Con shadow fleet si intende un insieme di navi impiegate in rotte e operazioni non trasparenti, spesso tramite società schermate. Le segnalazioni di Kiev collegano tali unità a trasferimenti di merci da territori contesi e ad appropriazioni di carichi.

Queste indicazioni non coincidono sempre con le liste di sanzioni dell’Unione Europea o degli Stati Uniti. Le autorità svedesi hanno inoltre evidenziato opacità nella struttura di proprietà della nave e ripetuti cambi di bandiera nel tempo. Tale quadro ha spinto le forze competenti a indagare sulla compliance documentale e sulle rotte commerciali della Caffa.

La situazione si è tradotta nel sequestro a causa dello status di apolide, valutato alla luce delle norme nazionali e del diritto marittimo internazionale. Le verifiche proseguono con controlli documentali e reciproca cooperazione tra autorità competenti. Sul piano operativo, è previsto l’approfondimento della catena proprietaria e delle transazioni commerciali associate alla nave.

Storico e traiettoria della nave

Sul piano operativo, le verifiche proseguiranno con un’analisi della proprietà e dei movimenti finanziari. Secondo i servizi di tracciamento, la Caffa è partita da Casablanca ed era diretta a San Pietroburgo, con arrivo programmato per il 10 marzo. Il mercantile, costruito nel 1997, ha navigato sotto bandiera di Malta e poi della Russia, prima di adottare la bandiera della Guinea la scorsa estate. Tali cambi di bandiera sono frequentemente segnalati dagli investigatori come possibili strumenti per eludere controlli e sanzioni. Le indagini si concentreranno ora sulla rete societaria che controlla la nave e sui flussi finanziari ad essa connessi.

Contesto internazionale e precedenti recenti

FLASH – Nelle ultime ore le autorità europee hanno intensificato i controlli su navi ritenute collegate alla Russia. Le indagini italiane proseguono ora concentrandosi sulla rete societaria che controlla la nave e sui flussi finanziari ad essa connessi, in continuità con le verifiche già avviate sui movimenti e sulla proprietà.

Negli ultimi mesi diversi Stati occidentali hanno fermato unità per presunte violazioni amministrative e di sicurezza. Un episodio recente ha visto il sequestro da parte del Belgio di una petroliera riconducibile alla shadow fleet, seguita dal pagamento di una cauzione di 10 milioni di euro dopo l’accertamento di gravi carenze tecniche. Sul posto i nostri inviati confermano che le autorità hanno richiamato l’attenzione sugli aspetti assicurativi e sulla tracciabilità dei pagamenti internazionali.

Implicazioni politiche e legali

FLASH – Nelle ultime ore le autorità europee hanno accentuato le verifiche sugli aspetti normativi e assicurativi. Sul posto i nostri inviati confermano che le indagini incrociano norme sul diritto marittimo internazionale e meccanismi di responsabilità civile.

Le questioni sollevate riguardano la tutela dell’ambiente marino e la sicurezza della navigazione, oltre alla necessità di una cooperazione giudiziaria tra Stati per la ricostruzione dei flussi finanziari. Per la Svezia il caso della Caffa costituisce un test operativo e legale sulle pratiche di controllo e sulla gestione diplomatica dei dossier sensibili.

Al momento non è arrivata alcuna replica ufficiale da parte del governo russo. La situazione si evolve rapidamente e le autorità mantengono riservatezza sugli sviluppi procedurali.

La situazione si evolve rapidamente e le autorità mantengono riservatezza sugli sviluppi procedurali. Il procedimento proseguirà con ispezioni, raccolta di documentazione e verifiche formali sullo stato della nave, sull’assicurazione e sulla sua titolarità effettiva. Le autorità svedesi hanno sottolineato che ogni azione è fondata su norme nazionali e internazionali. Osservatori esterni seguiranno l’evolversi della vicenda per valutare possibili ripercussioni sul traffico marittimo e sulle rotte commerciali nel Baltico. È atteso un aggiornamento da parte delle autorità competenti.