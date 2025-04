Sergio Mattarella ricoverato per impianto di pacemaker: aggiornamenti sulle s...

Il ricovero del presidente Mattarella

Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, è stato ricoverato nella serata di ieri presso l’ospedale Santo Spirito di Roma per un intervento di impianto di pacemaker. Fonti mediche hanno confermato che le condizioni del Capo dello Stato sono buone e che l’intervento era programmato, quindi non desta alcuna preoccupazione.

Dettagli sull’intervento

Il pacemaker è un dispositivo medico che regola il battito cardiaco, ed è spesso impiantato in pazienti che presentano aritmie o altre problematiche cardiache. L’intervento di Mattarella, come confermato dal Quirinale, rientra nella categoria degli interventi di routine e non comporta rischi significativi. Durante la giornata del ricovero, il presidente ha continuato a svolgere le sue funzioni, ricevendo anche il presidente del Montenegro, dimostrando così un impegno costante nelle sue responsabilità istituzionali.

