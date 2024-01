Servizio civile: pubblicato avviso presentazione dei programmi d'intervento 2024

Roma, 31 gen. - (Adnkronos) - Pubblicato l’Avviso pubblico di presentazione dei programmi di intervento di Servizio civile universale per l’anno 2024 che consentirà agli enti iscritti all’albo di servizio civile universale di presentare programmi di intervento, afferenti all...

Roma, 31 gen. – (Adnkronos) – Pubblicato l’Avviso pubblico di presentazione dei programmi di intervento di Servizio civile universale per l’anno 2024 che consentirà agli enti iscritti all’albo di servizio civile universale di presentare programmi di intervento, afferenti alle due sezioni previste, da realizzarsi con il coinvolgimento di migliaia di giovani in questa opportunità unica dello SCU che rappresenta un cruciale strumento di formazione di consapevolezza civica.

Per la Sezione “SCD – Servizio civile digitale” (scadenza ore 14.00 del 28 marzo 2024) sono previsti programmi di intervento per circa 2.500 operatori volontari, fatta salva la specifica determinazione sulla base dei target PNRR e degli andamenti dei cicli precedenti. I programmi sono finalizzati all’attuazione del Programma quadro del “Servizio Civile Digitale” al cui finanziamento sono destinate le risorse appositamente stanziate dal PNRR.

La Sezione “Servizio civile universale ordinario” (scadenza ore 14.00 del 10 maggio 2024) è finanziata con le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, in conformità con il piano finanziario della misura PNRR a titolarità del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, segnatamente individuato nella Missione 5 Componente 1 quale Investimento 4 “Servizio civile universale”.