Dallo scorso 24 marzo il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una grave forma di depressione. Ecco cosa ha fatto oggi il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli per depressione

Sono ormai quasi due settimane che Vittorio Sgarbi è ricoverato al Gemelli di Roma per una grave forma di depressione. Era stato lo stesso critico d’arte a svelare la sua malattia a Robinson, l’inserto del La Repubblica, asserendo appunto di non stare bene: “Ho perso parecchi chili faccio fatica a fare tutto. Riesco a tratti ancora a lavorare. Ho sempre dormito poco, ora passo molto tempo a letti. E poi vedo male: per uno storico dell’arte non è il massimo”. Vittorio Sgarbi ha quindi rivelato di soffrire di depressione, condizione che non aveva ha mai provato prima: “mi sembra un treno che si è fermato a una stazione sconosciuta”. Sgarbi ha anche raccontato che il suo modo di affrontare la malattia è di passare attraverso una fase “di meditazione dolorosa su quello che ho fatto e sul destino che mi attende”.

Sgarbi ricoverato al Gemelli: la decisione del presidente del Senato la Russa

Come detto sono diversi giorni che Sgarbi si trova al Gemelli di Roma per una grave forma di depressione. Oggi, il critico d’arte, ha ricevuto una visita a sorpresa, ovvero quella del presidente del Senato Ignazio La Russa. Lo si apprende da fonti di Palazzo Madama.