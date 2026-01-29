Sheremetyevo vince l'asta per Domodedovo dopo un abbassamento del prezzo

Recentemente, l’aeroporto Sheremetyevo di Mosca ha vinto un’asta per l’acquisto dell’aeroporto di Domodedovo, uno dei principali scali aerei della Russia. Questo evento si inserisce in un contesto di ristrutturazione del settore aereo nazionale, dove il governo russo ha deciso di ridurre drasticamente il prezzo inizialmente fissato per il bene immobile.

Dettagli dell’acquisizione

Il prezzo finale per l’acquisto di Domodedovo è stato fissato a 66,1 miliardi di rubli (circa 880 milioni di dollari), un valore che segna una notevole diminuzione rispetto ai 132 miliardi di rubli richiesti in precedenza. Questa riduzione è stata necessaria dopo che il primo tentativo di vendita, programmato per il 21 gennaio, non ha attratto alcun offerente.

Il processo di asta

L’asta è stata organizzata in forma di una asta olandese, dove il prezzo iniziale diminuisce gradualmente fino a quando un acquirente si fa avanti. Il vincitore dell’asta è stata la società Perspektiva, una controllata di Sheremetyevo, che ha superato la concorrenza di un’altra società affiliata all’aeroporto di Vnukovo. Questo acquisto è visto come un passo strategico nel consolidamento delle operazioni aeree in Russia.

Contesto di nationalizzazione

L’acquisizione di Domodedovo è avvenuta in un momento in cui il governo russo ha deciso di nazionalizzare l’aeroporto, stabilendo che i suoi proprietari attuali non soddisfacevano i requisiti necessari per gestire una struttura così strategica. Dmitry Kamenshchik, il precedente proprietario, ha vissuto all’estero per gran parte e, rendendo difficile il suo controllo diretto sull’aeroporto.

Controversie legali

Dopo il fallimento della prima asta, Kamenshchik ha presentato un appello alla Corte Suprema della Russia, contestando la decisione di nazionalizzazione. La questione legale evidenzia le tensioni tra gli interessi privati e le misure governative nel settore delle infrastrutture.

Le implicazioni per il mercato aereo russo

Questa transazione rappresenta un evento significativo nel panorama dell’aviazione russa. Sheremetyevo, controllato da un alleato del presidente Vladimir Putin, è ora in una posizione forte per gestire uno degli scali più trafficati del paese. Le stime indicano che Domodedovo ha accumulato debiti superiori a 75 miliardi di rubli a causa della diminuzione del traffico passeggeri e dei ricavi. L’acquisizione potrebbe quindi comportare un rinnovamento delle operazioni per cercare di risollevare la situazione finanziaria dell’aeroporto.

Il processo di firma del contratto avverrà entro cinque giorni dall’asta, con un termine di trenta giorni per il completamento della transazione. Questa mossa è vista come parte di un più ampio piano di privatizzazione delle proprietà statali che mira a migliorare la gestione e l’efficienza nel settore aereo russo.