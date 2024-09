Si è richiesta una pena di 12 anni di reclusione per ciascuno dei cinque accusati di violenza sessuale di gruppo.

Si è richiesta una pena di 12 anni di reclusione per ciascuno dei cinque acc...

La Procura di Palermo ha chiesto 12 anni di detenzione per cinque dei sei ragazzi accusati di aggressione sessuale su una 19enne nel 2023. Per il sesto imputato, Samuele La Grassa, è stata richiesta una pena minore di 10 anni e otto mesi a causa del suo comportamento durante il processo. Un imputato minorenne al momento del reato ha già ricevuto una condanna di 8 anni e 8 mesi.

