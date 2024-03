Sicurezza: Meloni, 'vergogna a chi dice che bisogna sputare addosso ad agenti'

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) - Priorità del governo "sarà il rinnovo dei contratti delle forze dell'ordine: non ci si può ricordare di loro solo quando si deve insultare", ha detto Giorgia Meloni in un passaggio del suo intervento dal palco di Pescara. "Vergog...

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) – Priorità del governo "sarà il rinnovo dei contratti delle forze dell'ordine: non ci si può ricordare di loro solo quando si deve insultare", ha detto Giorgia Meloni in un passaggio del suo intervento dal palco di Pescara. "Vergogna a chi dice che si deve sputare addosso alle forze dell'ordine. Gente così non può rappresentare le istituzioni della Repubblica", ha rimarcato poi la premier, citando le parole di una consigliera comunale del Movimento 5 Stelle.