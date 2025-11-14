Sicurezza: Montaruli (FdI), 'altri 110 milioni dimostra continuo impegno Governo'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "I 110 milioni del fondo di sviluppo e coesione, reinvestiti per telecamere e recupero di aree dei centri urbani, sono l’ennesimo impegno del governo Meloni in termini di sicurezza che si aggiungono ai più ampi provvedimenti di cui ai decreti Caivano e C...

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – "I 110 milioni del fondo di sviluppo e coesione, reinvestiti per telecamere e recupero di aree dei centri urbani, sono l’ennesimo impegno del governo Meloni in termini di sicurezza che si aggiungono ai più ampi provvedimenti di cui ai decreti Caivano e Caivano bis. L’annuncio del ministro Piantedosi all’assemblea Anci di Bologna, che segue quanto promesso in commissione d’ Indagine sulle periferie solo poco tempo fa, è un segnale concreto alle regioni e ai comuni che potranno così essere supportati nel riconsegnare alla cittadinanza spazi in cui fino ad ora ha regnato il degrado".

Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Con questa ennesima operazione, il Governo sta compensando anni di lassismo, non solo nazionale, ma anche territoriale che ha fatto degenerare situazioni intollerabili dove la criminalità ha trovato terreno fertile. Con questo sostegno al controllo del territorio e al suo recupero, ribadiamo il nostro impegno e presenza, lì dove tutti gli altri, nel migliore dei casi, si erano arresi: il nostro obiettivo non è solo rafforzare le Forze dell’ordine e applicare la legge nel reprimere i reati, ma creare quel contesto scomodo al dilagare della criminalità", conclude.