Sicurezza: Montaruli (FdI), 'Conte con decreti Cartabia ha imposto denuncia per punire furto'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Giuseppe Conte ha evidentemente la memoria corta e cerca di nascondere la verità vergognandosi per quanto fatto. Infatti, fu proprio lui nella scorsa legislatura a dare il via libera a quei decreti Cartabia che oggi impongono la denuncia per vedere puniti delinquenti di reati come il furto. E correlarono di fatto questa modifica al Pnrr, impendendo così a questo governo di modificarla.

E visto che ha la memoria corta gli ricordo che l’unica forza politica a votare contro fu Fratelli d’Italia”. Così il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.