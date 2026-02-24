Sicurezza: Schlein, 'decreto? Propaganda, riportino agenti da centri Albania vuoti'**

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Il nuovo decreto sicurezza? "Come al solito è solo propaganda. La sicurezza è una cosa seria ed è un diritto delle cittadine e dei cittadini, però per fare sicurezza bisogna tenere insieme la repressione e la prevenzione". Lo dice Elly...

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – Il nuovo decreto sicurezza? "Come al solito è solo propaganda. La sicurezza è una cosa seria ed è un diritto delle cittadine e dei cittadini, però per fare sicurezza bisogna tenere insieme la repressione e la prevenzione". Lo dice Elly Schlein a Di Martedì su La7.

"Cosa ha fatto questo governo in 3 anni? Sulla repressione non ha messo un euro.

Posso farle una battuta? Se invece avessero messo un euro per ogni nuovo reato che hanno fatto e l'avessero messo sulla sanità pubblica, magari a quest'ora le liste d'attesa sarebbero meno lunghe. E invece sulla prevenzione addirittura hanno ridotto le risorse. Guardi, sono più di 20.000 gli agenti di polizia e carabinieri che mancano. Per questo noi proponiamo: riportate in Italia i soldi che avete buttato in quelle prigioni vuote, inumane, illegali in Albania e usate quelle risorse per assumere invece gli agenti di polizia e carabinieri che mancano, perché anche questo è fare più sicurezza con serietà".