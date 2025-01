**Sicurezza: Schlein, 'scudo penale? Legge uguale per tutti'**

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – "La legge è uguale per tutti e tanto più deve esserlo per chi ha il potere di farla rispettare quella legge. Lo stato di diritto prevede che chi ha il monopolio della forza sia sottoposto al potere della legge e della magistratura". Così Elly Schlein a Metropolis sul sito di Repubblica a proposito dell'ipotesi di scudo penale per le forze dell'ordine.