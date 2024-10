Nel corso degli anni, abbiamo avuto modo di familiarizzare con Alfonso Signorini, una figura familiare nel panorama televisivo e nel campo dello spettacolo. È impressionante come Signorini ci abbia accompagnato per così tanto tempo attraverso il suo ruolo di opinionista e poi come conduttore. Tuttavia, ciò che colpisce è la sua scarsissima simpatia agli occhi della maggior parte delle persone. Questo problema sembra derivare da una mancanza di empatia che traspare dai suoi interventi. Anche i repentini cambiamenti di direzione nel suo programma e le critiche rivolte alle colleghe non hanno giovato alla sua immagine. È noto, ad esempio, che ha espresso giudizi poco lusinghieri su Barbara D’Urso, sostenendo che i suoi show fossero troppo banali, per poi modificare il suo stesso programma dopo le lamentele di Pier Silvio Berlusconi riguardo alla qualità del suo contentuto. Tuttavia, ciò potrebbe essere solo un aspetto superficiale della situazione. Signorini riserva commenti piuttosto pungenti a vari ospiti, ma questo tipo di interazione non viene percepito come simpatico dal pubblico, anzi, si traduce in una sensazione di “abuso di potere”. Insomma, Alfonso Signorini sembra privo della classe che contraddistingueva conduttori del passato. Nonostante i suoi outfit sofisticati e la sua correttezza verbale, riesce a farci rimpiangere figure come Mike Bongiorno e Corrado, che mostravano rispetto nei confronti dei concorrenti, consapevoli dell’importanza che questi avevano per il loro stesso lavoro. Questo aspetto professionale, evidentemente, gli sfugge. Al contrario, il suo atteggiamento talvolta autoritario risulta poco gradito al pubblico.

Evidente mancanza di classe

È evidente che non si apprezza il predominio sui concorrenti. Signorini è stato menzionato in alcuni “favori” poco chiari. Le recenti notizie riguardo al coinvolgimento nello scandalo di Sangiuliano non migliorano la situazione. Sebbene la situazione risulti opaca, ciò che è emerso suggerisce un possibile scambio di favori. Signorini ha celato le immagini compromettenti tra Sangiuliano e la Boccia solo per amicizia? Dubitiamo che sia così. Durante le intercettazioni, Sangiuliano ha citato un importante favore donato al conduttore del Grande Fratello. Questo non dovrebbe sorprendere, dato che simili scambi sono frequenti, specialmente nel mondo del giornalismo. Tuttavia, un professionista come Signorini, che proclama spesso la sua elevata moralità, non dovrebbe cedere a compromessi di questo tipo. Nonostante tutto, Alfonso sembra uscirne indenne. Molti si domandano perché Signorini continui a lavorare con Canale Cinque. Nel frattempo, la Rai ha fatto la scelta giusta inserendo Stefano De Martino, mentre Mediaset rimane ferma. Il timore è che il calo di gradimento continui ad aumentare. Gli ascolti non lasciano presagire un’imminente ripresa. Il Grande Fratello necessita di una leadership solida e di contenuti avvincenti. Bloccato tra i limiti del conduttore e quelli imposti dai vertici, il programma fatica a decollare.