Sinner-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv

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Jannik Sinner torna in campo per le semifinali di Indian Wells. Oggi, sabato 14 marzo, il tennista azzurro sfida il tedesco Alexander Zverev – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto del Masters 1000 americano. Sinner arriva all’appuntamento dopo aver battuto Svrcina all’esordio, Shapovalov nel terzo turno, Fonseca agli ottavi e Tien nei quarti. Zverev invece ha eliminato Berrettini, Nakashima, Tiafoe e Fils.

La sfida tra Sinner e Zverev è in programma oggi, sabato 14 marzo, con inizio alle 21.30 italiane. I due tennisti si sono affrontati in dieci precedenti, con Sinner avanti 6-4 nel parziale. Nell’ultima sfida tra i due, alle ultime Atp Finals di Torino, l’azzurro si è imposto in due set nella fase round robin.

Sinner-Zverev, come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW.

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