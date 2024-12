Siria: Mosca, 'svolte esercitazioni missilistiche nel Mediterraneo orientale'

Mosca, 3 dic. (Adnkronos/Afp) - La Russia ha annunciato di aver effettuato esercitazioni missilistiche, anche con missili ipersonici, nel Mediterraneo orientale, in un momento in cui in Siria l'alleato Bashar al-Assad sta perdendo terreno nei confronti di una coalizione di ribelli guidati da is...

Mosca, 3 dic. (Adnkronos/Afp) – La Russia ha annunciato di aver effettuato esercitazioni missilistiche, anche con missili ipersonici, nel Mediterraneo orientale, in un momento in cui in Siria l'alleato Bashar al-Assad sta perdendo terreno nei confronti di una coalizione di ribelli guidati da islamici radicali.

"Missili ad alta precisione sono stati lanciati in mare e in aria nel Mediterraneo orientale durante un'esercitazione volta a testare i metodi di azione congiunta della Marina e dell'Aeronautica russa", ha affermato il ministero della Difesa in un comunicato stampa.