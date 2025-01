Un sovraffollamento allarmante

La situazione del carcere di Castrogno, a Teramo, è diventata insostenibile. Con una capienza regolamentare di 255 detenuti, l’istituto penitenziario ospita attualmente 430 persone, superando di oltre l’80% il limite previsto. Questo sovraffollamento non è solo un problema numerico, ma ha conseguenze dirette sulla sicurezza e sul benessere dei detenuti e del personale. Il sindaco Gianguido D’Alberto ha espresso la sua preoccupazione, sottolineando che la mancanza di spazio adeguato porta a tensioni e conflitti all’interno della struttura.

Carenza di personale e rischi per la sicurezza

Oltre al sovraffollamento, il carcere di Castrogno soffre di una cronica carenza di personale di polizia penitenziaria e di figure professionali essenziali, come medici e mediatori culturali. Questa situazione ha portato a un aumento degli eventi critici, con 190 incidenti registrati negli ultimi venti giorni e otto agenti aggrediti. I sindacati hanno lanciato ripetuti allarmi, ma le promesse di intervento da parte del governo sono rimaste in gran parte inascoltate. D’Alberto ha dichiarato che, nonostante le sollecitazioni, non ci sono stati progressi significativi, e la situazione continua a deteriorarsi.

Richiesta di intervento governativo

Il sindaco ha annunciato che scriverà nuovamente al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per richiedere interventi concreti e risolutivi. Ha anche proposto di convocare un consiglio comunale straordinario per discutere la questione e avviare un coordinamento tra enti locali, al fine di promuovere il reinserimento sociale dei detenuti. Tuttavia, D’Alberto avverte che senza un intervento deciso da parte del governo, tutte le altre azioni rischiano di essere inefficaci. La dignità umana dei detenuti deve essere rispettata, e il sindaco chiede un impegno serio da parte delle istituzioni per affrontare questa emergenza.