Smog: aria inquinata si o no? A Milano un test permette ai cittadini di scoprirlo

Milano, 19 feb. (Adnkronos) - Un test per i milanesi che vogliono scoprire se davvero l'aria della loro città sia davvero inquinata o no. E' quello ideato dall'associazione Cittadini per l'aria, riservato a chi è residente a Milano, abbia un'età superior...

Milano, 19 feb. (Adnkronos) – Un test per i milanesi che vogliono scoprire se davvero l'aria della loro città sia davvero inquinata o no. E' quello ideato dall'associazione Cittadini per l'aria, riservato a chi è residente a Milano, abbia un'età superiore ai 18 anni e un titolo di studio pari o superiore alla terza media e un accesso a internet.

In sostanza si tratta di una "campagna di scienze partecipata": è sufficiente prenotare un appuntamento al link https://sites.unimi.it/toxlab/benessere.mentale/appuntamenti/index.php e scegliere data e luogo. Una volta ottenuta la conferma di partecipazione occorrerà presentarsi di persona nel luogo scelto e si riceverà un piccolo campionatore passivo per la misurazione di No2, da indossare per una settimana. Quindi bisognerà rispondere ogni giorno, per la stessa settimana, a un breve questionario e a un test online.

Lo studio durerà 7 giorni, fino al 1 marzo 2024. Non possono partecipare le persone con diagnosi di dislessia o di disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) o con diagnosi clinica di demenza, malattia di Alzheimer o altre malattie neurodegenerative.