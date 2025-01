Un salvataggio tempestivo

Un episodio drammatico si è svolto a Marina Palmense, una località balneare nel comune di Fermo, dove un ultraottantenne è stato salvato dai vigili del fuoco dopo essere rimasto bloccato nella sabbia mentre pescava. L’uomo, la cui identità non è stata resa nota, si trovava a circa 20 metri dalla riva quando ha incontrato difficoltà, richiedendo un intervento immediato per la sua sicurezza.

Intervento dei vigili del fuoco

La squadra di vigili del fuoco di Fermo, specializzata nel soccorso acquatico, è intervenuta prontamente sul posto. Grazie all’uso di attrezzature specifiche, i soccorritori sono riusciti a estrarre l’anziano dalla sabbia, riportandolo in sicurezza a riva. Una volta a terra, l’uomo è stato affidato alle cure del personale del 118, che ha provveduto a valutare le sue condizioni di salute. La rapidità dell’intervento ha sicuramente contribuito a evitare conseguenze più gravi per il pescatore.

La Guardia Costiera in azione

Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Guardia Costiera, che ha monitorato la situazione e fornito supporto durante le operazioni di salvataggio. Questo episodio mette in luce l’importanza della presenza di squadre di soccorso pronte ad intervenire in situazioni di emergenza, specialmente in aree frequentate da pescatori e bagnanti. La collaborazione tra diverse forze di soccorso è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti.