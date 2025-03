Ipotesi psicologiche e culturali sul significato del sognare la figura del Papa, sia per credenti che per atei

“Sognare Papa Francesco che mi parla” potrebbe essere qualcosa che avete sentito dire da un vostro conoscente, oppure potreste essere voi stessi quelle persone. Che siate credenti o meno, sappiate che non è un sogno poco comune o privo di possibili significati.

Ecco cosa potrebbe significare sognare il Papa (non solo l’attuale), per credenti e non. Scopriamo insieme le spiegazioni psicologiche e culturali, dato che la figura del pontefice ha per sua natura una fortissima carica simbolica.

Che cosa rappresenta il Papa?

Il Papa non solo è una figura di fondamentale importanza per la comunità religiosa, ma ha una sua importanza anche agli occhi di chi è ateo. Da un lato è il picco massimo del rapporto uomo-Dio, il messaggero per eccellenza, il mezzo di comunicazione perfetto fra l’umano ed il divino. Dall’altro è una figura con una grande autorità e potere, capace di influenzare anche questioni politiche, etiche e sanitarie. Insomma, il Papa è una figura centrale carica di simbolismo; una guida, un’autorità, qualcuno che può accettarci o respingerci in nome della divinità. Potrebbe persino essere la rappresentazione onirica di una figura importante per noi, come un padre. Incontrare il Papa in contesto onirico, quindi, può voler dire molte cose a seconda dell’interiorità della persona che si ritrova nel sogno: è credente, non è credente, è in un periodo difficile della sua vita, il sogno è ricorrente? Le possibilità sono molteplici.

Sognare il Papa da credente

Se una persona di grande fede sogna il Papa, soprattutto uno in particolare, potrebbe essere un’espressione del forte legame che l’individuo sente nei confronti della figura che rappresenta lui e tutti i fedeli. Oppure potrebbe essere una visione di speranza in un momento difficile, una guida che si offre al credente in un attimo di perdizione, di qualsiasi tipo sia. Tendenzialmente, il Papa per il fedele è una figura ferma, inamovibile, decisa ma premurosa, che offre aiuto a tutti i suoi figli e può salvarli da qualsiasi male, soprattutto quelli interiori. Anche conflitti morali legati alla propria religiosità, quindi, potrebbero portare a sognare la figura del Papa: questi potrebbe accettarlo o rigettarlo, a seconda dell’interiorità del sognante. Se questi sogni sono ricorrenti, può essere una buona idea parlarne con uno psicologo, che potrebbe aiutare a capire qual è il punto che preme così tanto e che porta a questa ripetitività.

Sognare il Papa da ateo

Come già detto, l’esperienza onirica di trovarsi davanti al Papa non è una prerogativa delle persone credenti, ma può capitare anche a persone atee. E non per forza indica una volontà di avvicinamento alla religione. Può semplicemente essere una rappresentazione di una figura importante nella nostra vita che non c’è più e di cui sentiamo il bisogno, di cui ci manca la guida (un padre, un fratello, un parente), oppure al contrario può essere la rappresentazione di qualcosa di oppressivo, di un problema da superare. Per molti atei, infatti, il Papa è la rappresentazione del dogmatismo e della inamovibilità della Chiesa, quindi il sogno potrebbe avere anche connotazioni negative.

Nel sogno il Papa mi parla o fa altro?

Anche le cose che il Papa fa durante il sogno sono fondamentali. Ci rigetta? Potremmo non sentirci adatti a qualcosa, che sia l’appartenenza ad una fede in particolare o anche semplicemente ad una situazione più mondana. Ci abbraccia? Abbiamo bisogno di conforto, di sentirci accettati. Ci parla? Rappresenta un contatto, per i credenti con il divino e la loro spiritualità, per i non credenti con la figura di cui il Papa prende il posto. Sognare il Papa che muore, infine, può simboleggiare una grande paura di qualcosa che sta per accadere, che sia effettivamente la perdita di un pontefice (paura molto forte nell’ultimo periodo) oppure la perdita di altro per un ateo.

La preoccupazione per Papa Francesco

Non c’è da sorprendersi se ultimamente molte persone sognano Papa Francesco che parla loro. Questo fenomeno può essere spiegato sia dal forte legame che l’attuale Papa ha creato con la sua comunità, basato su vicinanza e accettazione, sia dalle sue condizioni di salute precarie, che preoccupano profondamente i fedeli di tutto il mondo.