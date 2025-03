L’istinto ci direbbe che sognare un grande ragno nero è automaticamente un incubo terribile. Ebbene, nonostante nella maggior parte dei casi probabilmente sia così, le associazioni culturali legate ai ragni e alcune interpretazioni psicologiche mostrano che i sogni con ragni potrebbero anche avere significati più positivi del previsto.

La simbologia del ragno

Il ragno è uno di quegli animali carico di significati simbolici, più o meno espliciti e più o meno diffusi a livello culturale. Elenchiamone alcuni, per rendere l’analisi successiva più comprensibile:

I ragni, grande alla propria capacità di creare delle complessissime e a volte anche esteticamente incredibili tele, sono spesso associati alla capacità creativa. Potrebbero essere quindi un segno di creatività ;

; Sempre grazie alla loro capacità di tessere tele, i ragni possono rappresentare anche una grande capacità di controllo , che sia da parte nostra o esercitata su di noi. Potremmo sentirci noi i “tessitori” che intrappolano, o potremmo sentirci invischiati in una tela da cui non riusciamo a sfuggire;

I ragni, poi, fanno paura a moltissime persone. In modo quindi molto banale, sono associati anche ad una sensazione di puro terrore e paura, possibilmente anche ad un'immobilità nel non sapere come contrastare questa paura. Data la maggior dimensione degli esemplari femminili e la celebrità delle Vedove Nere, questa paura potrebbe essere diretta nello specifico non solo al ragno in quanto tale, ma in quanto rappresentazione di una femminilità pericolosa (per i cinefili, si pensi al meraviglioso Enemy di Villeneuve, in cui si gioca tantissimo con questo simbolismo);

Infine, in alcune culture specifiche i ragni sono considerati un segno di buon auspicio. Questo però non vale molto per la nostra cultura occidentale, e quindi è raro che sognare un ragno abbia un sotto testo positivo di questo tipo.

Sognare un ragno nero

Ha importanza anche il colore del ragno che si sogna, dato che gli aracnidi presentano un grandissimo range di colorazioni, alcune anche sgargianti. Quello che interessa a noi però è sapere che cosa voglia dire sognare un ragno nero. Al contrario di quelli colorati, i ragni neri sembrano essere associati maggiormente ad una sensazione di insicurezza e di incertezza, di mancanza di comprensione rispetto a qualcosa che si sta cercano di capire o di affrontare. Il connotato, quindi, in questo caso sicuramente è negativo, ed in generale se si provano emozioni sgradevoli durante queste esperienze oniriche è il caso di contattare un professionista per la propria salute mentale e fisica, dato che esperienze del sonno sgradevoli possono anche portare a voler evitare l’addormentamento.

Sognare un ragno grande

I ragni variano poi tantissimo nelle loro dimensioni: da nugoli di ragnetti minuscoli ai giganteschi Huntsman dell’Australia, ce n’è davvero di ogni grandezza. Il sognare un ragno grande ha diverse interpretazioni, per le quali sarebbe il caso di rivolgersi ad un professionista in modo da capire qual è quella più adatta al proprio caso individuale. In generale, però, alcune di queste interpretazioni sono le seguenti, e non sempre sono negative:

Legato alla creatività dei ragni, sognare un gigantesco ragno che tesse una tela potrebbe voler dire che sentiamo il bisogno di esprimere la nostra creatività;

Spesso quando si sognano ragni giganti si sognano in fase di muta : potrebbe quindi venire espresso un bisogno di cambiamento, positivo o negativo che sia, a seconda dell’emozione associata durante il sogno;

Infine, un ragno gigante può ovviamente rimandare alla rappresentazione di una figura imponente e opprimente nella nostra vita che, secondo alcune interpretazioni, potremmo persino essere noi stessi, nei nostri confronti o nei confronti delle persone che amiamo.

Conclusioni

Abbiamo visto a grandi linee quali sono le principali interpretazioni del sognare dei ragni, e più nello specifico di quelle del sognare un ragno nero grande. Ci teniamo a specificare che però per un’interpretazione veramente comprensiva e che possa aiutare a capire cosa ci porta a fare questo tipo dei sogni, l’intervento di uno specialista è fortemente consigliato.