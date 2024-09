Soleil, una chiara spiegazione dell'imbarazzo: la verità più scomoda, quella alternativa.

La influencer italo-americana Soleil Sorge ha recentemente sollevato una polemica su Instagram, invitando i follower a interagire con lei attraverso un modulo di domande, tra cui ne ha inserita una da lei stessa creata. Difendendosi, ha affermato di averlo fatto per supportare i suoi fan, accusando altre influencer di creare situazioni false. Il comportamento di Soleil serve da esempio del fatto che la vera natura di una persona emerge nei momenti difficili, rivelandone la capacità di affrontare errori e critiche, gestire situazioni problematiche e assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Nella stessa occasione, l'influencer si è lamentata della mancata apprezzazione dei suoi "messaggi di sviluppo personale e amore per se stessi". Infine, si segnala l'esistenza di influencer con un numero esagerato di follower pagati, e l'auspicio che le piattaforme social riescano un giorno a eliminare i 'falsi seguaci'.

Le verità sulla vera natura di una persona emergono nei momenti difficili, quando si è più vulnerabili e stressati. Questi momenti rivelano la capacità di un individuo di affrontare gli errori e le critiche, gestire situazioni problematiche e assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Esiste sempre il pericolo di diventare ostili, di incolpare altri o di evitare la responsabilità, rifiutando di ammettere gli errori e adottando comportamenti non decorosi. Questo serve come preludio all’episodio sfortunato di cui la nota influencer italo-americana Soleil Sorge si è recentemente resa protagonista su Instagram.

La giovane ha commesso un errore, un comportamento tutt’altro che insolito tra le sue colleghe influencer, molte delle quali adottano simili tattiche senza essere scoperte. Il caso di Soleil dovrebbe servire da lezione per tutte le cosiddette star del web che ricorrono a questi espedienti, piuttosto che focalizzarsi sulla singola persona.

Ma cosa è accaduto di specifico? Poco tempo fa, Soleil ha invitato i suoi follower a interagire con lei attraverso il famoso modulo di domande di Instagram. Tra le molteplici domande ricevute, una in particolare ha catturato l’attenzione: “Di che marca erano gli occhiali?” Tuttavia, poco dopo, l’influencer ha condiviso un video in cui sfogliava tutte le domande ricevute. Stranamente, ha dimenticato di rimuovere la domanda appena citata. Perché avrebbe dovuto farlo? Perché la domanda era stata posta da lei stessa, in un curioso gioco di ‘fai una domanda e datti la risposta.

Soleil Sorge ha parlato dei recenti eventi in modo piuttosto insolito: “Tutto è iniziato quando ho pubblicato una scatola di domande. Tra le 30mila domande che ho ricevuto, c’era una riguardante gli occhiali e ho scelto di condividerla con voi. Tuttavia, non riuscivo a trovarla e così ho deciso di riscriverla e pubblicarla, sperando fosse utile”. Ha poi criticato altre influencer: “Sembra che ci siano influencer che creano situazioni inesistenti. Dichiarano di ricevere domande senza averne ricevute, sottolineano di aver avuto richieste che, in realtà, non sono mai state fatte. Io non faccio così”. Successivamente, in risposta a un post del sito Biccy su questo argomento, ha commentato: “Siete davvero patetici. Mi sono state poste così tante domande che non riuscivo a trovare quella a cui volevo rispondere e ho deciso di rifarla ma per favore evitate di pubblicare cose positive e messaggi di crescita personale o di amore per sé stessi… Potrei risultare diversa dagli altri che seguite con amore finché vi truffano”. Questo evento rivela molto (forse troppo) su come ragionano alcuni influencer. Esistono “altre” verità da esplorare e da risaltare, spesso scomode. Chiunque sia del settore sa bene che proporre domande auto-prodotte nelle caselle Instagram è un trucco ampiamente utilizzato.

Soleil afferma di non farlo quasi mai, e ammette di averlo fatto questa volta solo per il bene dei suoi seguaci. Il suo obiettivo era di supportarli, non di aiutare se stessa ma i suoi fan. Questa narrazione ci ricorda qualcosa, giusto? Potrebbe essere simile a quella di Chiara F …. All’inizio dell’articolo, si parlava di come il carattere vero si manifesta nei momenti difficili.

Gestire una situazione imbarazzante non è mai un compito semplice. E in questa circostanza specifica, cosa è successo? L’influencer ha subito cercato di deviare l’attenzione sulle sue colleghe cercando di farle apparire in una luce sfavorevole, affermando: “Loro lo fanno, ma non io”. Questo è un trucchetto tanto comune che è noto a tutti. Vi ricordate la discussione sul prenderci la responsabilità delle nostre azioni invece di incolpare gli altri? Beh, dopo questa situazione tutto dovrebbe essere chiaro.

Meritano una menzione anche le lamentele di Soleil sui suoi “messaggi positivi e di sviluppo personale e amore per se stessi” che non vengono apprezzati. Crede forse di essere un mentore spirituale? Per quale motivo dovremmo condividere i suoi pensieri motivazionali? Chi pensa di essere, Madre Teresa, Oprah Winfrey o Rita Levi Montalcini? Non sembrerebbe. L’unico suo ‘successo’ è stato fare rumore al GF Vip con Alex Belli e Delia Duran, e prima di questo, creare un po’ di scompiglio nei salotti di Barbara d’Urso. Ecco perché qualcuno la ricorda. Può sembrare brutale, ma è la verità e non si può negare.

Riguardo all’argomento ‘sviluppo individuale’, dove abbiamo già udito questa descrizione? Ancora da Chiara F… Grande domanda: questi influencer hanno realmente questa insaziabile passione per aiutare gli altri? Sono davvero così angelici da dedicare il loro tempo ai fan per supportarli nel loro miglioramento? Non è piuttosto che quest’atteggiamento benefico ha lo scopo finale di aumentare le loro ricchezze? Non c’è nulla di sbagliato nell’accumulare ricchezza, ma forse dovrebbero chiarire meglio quali siano i veri obiettivi delle loro azioni. Infine, un consiglio per tutti gli utenti: state alla larga dai numeri che vengono esibiti e non credeteci ciecamente. Pensate davvero che questi influencer ricevano migliaia di domande? Che siano così popolari? Sveliamo un segreto già noto: la maggior parte di queste celebrità digitali hanno un’immensa quantità di seguaci pagati. L’auspicio è che un giorno chi gestisce queste piattaforme troverà un metodo per eliminare completamente tutti i ‘falsi seguaci’ degli influencer: assisteremmo a un crollo impressionante. Che spettacolo questi social!